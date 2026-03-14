Göztepe, Süper Lig'de 22 yıl aradan sonra ilk kez bir kadın hakemin yönettiği karşılaşmada Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı ve galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Ege temsilcisi Göztepe, Akdeniz ekibi Alanyaspor'u konuk etti.

GALİBİYET HASRETİ SÜRDÜ

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadele son saniyelerde gelen golle 2-2 berabere sonuçlandı.

Göztepe'ye bir puanı getiren golleri 7. dakikada Juan Santos ve 59. dakikada Janderson kaydetti. Alanyaspor'un golleri ise 15. dakikada Ianis Hagi ve 90+10. dakikada İbrahim Kaya'dan geldi.

ASEN ALBAYRAK'TAN 22 YIL SONRA BİR İLK

Göztepe - Alanyaspor karşılaşmasını hakem Asen Albayrak yönetti. Asen Albayrak, 22 yıl aranın ardından Süper Lig'de orta hakem olarak maça çıkan ilk kadın hakem oldu.

GÖZTEPE'NİN HASRETİ 6 MAÇA ÇIKTI

Bu skorla 43 puanda kalan Göztepe'nin ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıktı. Alanyaspor ise 28 puanla 11. sırada yer aldı.

