Türkiye Gazetesi
Asen Albayrak'ın yönettiği maçta 4 gol atıldı
Göztepe, Süper Lig'de 22 yıl aradan sonra ilk kez bir kadın hakemin yönettiği karşılaşmada Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı ve galibiyet hasreti 6 maça çıktı.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Ege temsilcisi Göztepe, Akdeniz ekibi Alanyaspor'u konuk etti.
GALİBİYET HASRETİ SÜRDÜ
Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadele son saniyelerde gelen golle 2-2 berabere sonuçlandı.
Göztepe'ye bir puanı getiren golleri 7. dakikada Juan Santos ve 59. dakikada Janderson kaydetti. Alanyaspor'un golleri ise 15. dakikada Ianis Hagi ve 90+10. dakikada İbrahim Kaya'dan geldi.
ASEN ALBAYRAK'TAN 22 YIL SONRA BİR İLK
Göztepe - Alanyaspor karşılaşmasını hakem Asen Albayrak yönetti. Asen Albayrak, 22 yıl aranın ardından Süper Lig'de orta hakem olarak maça çıkan ilk kadın hakem oldu.
GÖZTEPE'NİN HASRETİ 6 MAÇA ÇIKTI
Bu skorla 43 puanda kalan Göztepe'nin ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıktı. Alanyaspor ise 28 puanla 11. sırada yer aldı.
