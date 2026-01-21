Kağıthane'deki silahlı saldırının görüntüsü ortaya çıktı
Kağıthane’de Burak Tunçel’in hayatın kaybettiği silahlı saldırının perde arkası ortaya çıktı. Saldırganların Tunçel’in aracına GPS taktığı, 9 saat olay yerinde bekledi, Tunçel arabaya bindiği anda ise saldırıyı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
- Burak Tunçel, 15 Ocak'ta Kağıthane'de aracına düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
- Saldırganların, Tunçel'in aracına GPS cihazı yerleştirerek 9 saat bekledikten sonra saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi.
- Olayla ilgili gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
- Hayatını kaybeden Tunçel'in 10 gün önce cezaevinden tahliye olduğu ve 12 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.
- Saldırı anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 15 Ocak'ta park halindeki bir araca silahlı saldırı düzenlenmiş, 40'a yakın kurşunun isabet ettiği otomobilin sürücüsü 25 yaşındaki Burak Tunçel, hayatını kaybetmişti.
ARACINA GPS CİHAZI TAKMIŞLARDI
Korkunç saldırı sonrasında ortaya çıkan detaylar ise kan dondurmuştu. Burak Tunçel'in aracının altına GPS (sinyal takip) cihazı yerleştirdiği tespit edilmişti.
Kağıthane’deki dehşetin altından 9 saatlik ölüm takibi çıktı! Korkunç detaylar
9 SAAT BEKLEMİŞLER
Gece saat 03.00'te Tunçel’in aracının yanına geldikleri belirlenen saldırganların 9 saat kadar bekledikleri, Tunçel’in aracına binmesi ile hareket ettikleri belirlenmişti.
6 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI
Saldırı sonrasında şüphelilerin, aracı Kemerburgaz'da yaktıkları tespit edilmişti. Öte yandan saldırıda hayatını kaybeden Burak Tunçel’in ise 10 gün önce cezaevinden tahliye edildiği, 12 suç kaydı olduğu ortaya çıkmıştı. Gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklanmıştı.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Burak Tunçel’in hayatını kaybettiği silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Tunçel'in aracına bindiği sırada 2 kişinin otomobilden inip, saldırıyı gerçekleştirdiği anlar yer aldı.