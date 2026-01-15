Anadolu Ajansı
İstanbul'da güpegündüz kanlı infaz! Aracından inerken öldürdüler
İstanbul Kağıthane'de aracını park ederken silahlı saldırıya uğrayan Burak Tunçel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde Burak Tunçel (26), aracını park etiği esnada uzun namlulu silahla saldırıya uğradı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE CAN VERDİ
Tunçel, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.
