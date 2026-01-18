Kağıthane’deki dehşetin altından 9 saatlik ölüm takibi çıktı! Korkunç detaylar
Kağıthane’de Burak Tunçel’in hayatın kaybettiği silahlı saldırının perde arkası ortaya çıktı. Saldırganların Tunçel’in aracına GPS taktığı, 9 saat olay yerinde bekledi, Tunçel arabaya bindiği anda ise saldırıyı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
- Kağıthane'de park halindeki aracına düzenlenen silahlı saldırıda Burak Tunçel hayatını kaybetti.
- Saldırganların, Tunçel'i GPS ile takip edip 9 saat bekledikten sonra eylemi gerçekleştirdiği tespit edildi.
- Hayatını kaybeden Tunçel'in 10 gün önce cezaevinden tahliye olduğu ve 12 suç kaydı bulunduğu belirlendi.
- Saldırıya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde park halindeki bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 25 yaşındaki sürücü Burak Tunçel, hayatını kaybetmişti. 40'a yakın kurşunun isabet ettiği otomobilin sürücüsünün ölümüne ilişkin saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı.
TAKİP EDİP, 9 SAAT BEKLEMİŞLER
Saldırganların, Burak Tunçel'in aracının altına GPS (sinyal takip) cihazı yerleştirdiği tespit edildi. Gece saat 03.00'te aracın yanına geldikleri belirlenen saldırganların 9 saat kadar bekledikleri, Tunçel’in aracına binmesi ile hareket ettikleri belirlendi.
12 SUÇ KAYDI ÇIKTI
Saldırganların saldırı sonrasında aracı Kemerburgaz'da yaktıkları öğrenildi. Saldırıda hayatını kaybeden Burak Tunçel’in ise 10 gün önce cezaevinden tahliye edildiği, 12 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
NE OLMUŞTU?
15 Ocak'ta saat 11.30 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Fazilet Caddesi'nde silahlı bir saldırı gerçekleşti. Park halindeki 34HUB 246 plakalı araca kimliği belirsiz 2 şüpheli tarafından silahla saldırı düzenlendi.
3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
40'a yakın kurşunun isabet ettiği otomobilin sürücüsü Burak Tunçel, hayatını kaybetti. Tunçel’in uzun namlulu silahlarla öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.