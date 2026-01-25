Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Süper Lig'de Göztepe ile 1-1 berabere kaldıkları müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇÖZÜM BULMAKTA GEÇ KALDIK"

Karşılaşmayı değerlendiren Domenico Tedesco, "Bugün çok pozisyon ürettik. Büyük bölümü kontrol ettik. Sprint mesafeleri yüksek, organize bir takıma karşı oynadık. İkinci yarıda birazcık düşüş yaşadık. Çözüm bulmakta geç kaldık. Paslarda, koşularda geç kaldık. Günün sonunda, futbolda bu tarz şeyler var. Kabul edip önümüze bakmanız gerekiyor." diye konuştu.

"FUTBOLDA BU TARZ SONUÇLAR VAR"

Zirve yarışı hakkında konuşan Tedesco, "Sezon hala çok uzun. Alanyaspor maçı zordu, Aston Villa maçı zordu, bu maç zordu. 3 tane üst üste ortalama üstü iyi takımla oynadık. İyi iş çıkardık. Takım iyi gidiyor. Sonucu kabul etmek gerekiyor. 2 puan kaybettik ama kazanmaya daha yakın taraf bizdik. Futbolda bu tarz sonuçlar var. Önümüze bakmamız gerekiyor." dedi.

