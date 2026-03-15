Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini yayımladı. 16 Mart Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağı merak edilirken ara tatiller ve yaz tatili tarihleri de netlik kazandı. Peki, Pazartesi günü okul var mı? 16 Mart Pazartesi okullar tatil mi? İşte 2026 MEB tatil takvimi...

PAZARTESİ GÜNÜ OKUL VAR MI?

16 Mart Pazartesi itibarıyla okullar tatil olacak. Öğrenciler Pazartesi ara tatile başlarken, hafta sonu tatilinin de ardından 23 Mart Pazartesi günü okullarda ders işlenmeye devam edilecek.

16 MART PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

16 Mart Pazartesi günü okullarda ders işlenmeyecek. İkinci dönem ara tatili Pazartesi günü başlayıp 20 Mart Cuma günü sona erecek.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN, OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler 26 Haziran'da yaz tatiline çıkmış olacak.

