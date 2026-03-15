Bayram haftasına girildi. Mübarek Ramazan ayının üç gün sürecek olan bayramla uğurlamaya hazırlanan vatandaşlar bir yandan hazırlıklarını yaparken bir yandan da tatil takvimine dair gelişmeleri yakından takip ediyor. Geçtiğimiz yıllarda bayram tatilleri için uzatma kararı çıkmıştı. Peki, bu yıl Ramazan Bayramı kaç gün sürecek?

Yılın ilk dini bayramı bu yıl mart ayında kutlanacak. 11 ayın sultanı Ramazan ayının son günlerini yaşayan vatandaşlar, tatilin başlangıç/bitiş tarihine ilişkin yapılan açıklamaları yakından takip ediyor.Tatilin başlangıç ve bitiş tarihine dair netleşecek takvim, şehir içi ve şehir dışı seyahat planlarını da doğrudan etkileyecek.

KABİNE'DEN UZATMA KARARI ÇIKMADI Bayram tatilinin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin gözler geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’na çevrilmişti. Vatandaşlar özellikle tatilin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı konusunda yapılacak açıklamaları merakla bekledi. Ancak toplantının ardından bayram tatilinin süresine ilişkin herhangi bir karar açıklanmadı.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN? Mevcut takvime göre Ramazan Bayramı tatili, yeni bir düzenleme yapılmaması halinde 19 Mart 2026 Perşembe günü öğleden sonra başlayacak ve 23 Mart Pazartesi günü sona erecek. Böylece Ramazan Bayramı tatili 3,5 gün sürmüş olacak.

BAYRAM TATİLİ NASIL UZATILIR? Bayramın ilk günü bu yıl cuma gününe denk geliyor. Çalışanlar, bayram öncesindeki dört günü yıllık izinle değerlendirmeleri durumunda hafta sonu tatilleriyle birlikte toplam 9 günlük bir tatil fırsatı yakalayabilecek.

ARA TATİL VE BAYRAM TATİLİ BİRLEŞTİ Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı planlaması doğrultusunda ikinci ara tatil 16 Mart Pazartesi başladı. Hafta sonlarıyla birlikte öğrenciler, ara tatil ve bayram tatilini birlikte değerlendirme fırsatı buldu.



OTOBÜS BİLETİ SATIŞLARINI ARTIRDI TOBB Kara Yolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclis Başkanlığı görevini de yürüten Yıldırım, Ramazan Bayramı tatili dönemindeki otobüs seferlerine ilişkin bilgi verdi. Yıldırım, 2025-2026 eğitim öğretim dönemi ara tatilinin Ramazan Bayramı'na denk gelmesi ve havaların ısınması dolayısıyla tatil süresinin 9 güne çıktığını belirterek, şöyle konuştu:"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca şehirler arası otobüs firmalarına bayram tatili süresince B2 ve D2 belgelerine kayıtlı otobüsleri de kullanma izni verilmesiyle, 14 Mart itibarıyla 12 bin ek otobüs bileti de satışa sunmayı planlıyoruz. Böylece tatil süresince ek seferlerle birlikte 8 milyona yakın yolcu taşımayı hedefliyoruz."

Yıldırım, özellikle tatil yörelerine yönelik otobüs seferlerine talebin arttığını, aynı zamanda bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenlerin de bulunduğunu dile getirerek, "Bu bayram Türkiye'nin her yerine yönelik yoğun talep alıyoruz. Bayram tatili dolayısıyla otobüs seferlerinde hareketlilik bugün itibarıyla başladı. Bayramın birinci ve ikinci gününde yoğunluk bulunmazken, diğer günlerde yoğunluk var." ifadelerini kullandı.

