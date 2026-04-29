Son günlerde Microsoft Outlook ve Hotmail kullanıcıları, hesaplarına erişimde ciddi sorunlar yaşadıklarını bildiriyor. Erişim sorununu doğrulama koduyla da çözemeyen kullanıcılar, yetkilerle ulaşmaya çalışırken bir yandan da "Outlook ve Hotmail çöktü mü, doğrulama kodları neden kabul edilmiyor?" sorularına cevao arıyor.

Son günlerde Microsoft Outlook ve Hotmail kullanıcılarının bir kısmı hesaplarına erişimde sorun yaşadıklarını bildirdi. Özellikle 27–29 Nisan tarihleri arasında yoğunlaşan geri bildirimlerde, doğrulama kodlarının zaman zaman kabul edilmemesi dikkat çekti.

Kullanıcıların aktardığına göre, farklı e-posta adreslerine veya SMS ile gönderilen doğrulama kodları bazı durumlarda sisteme girilmesine rağmen kabul edilmedi. Bazı kullanıcılar ise kodların gecikmeli ulaştığını ya da hiç gelmediğini ifade etti.



MİSCROSOF SOSYAL MEDYADAN SORULARI CEVAPLADI

Outlook ve Hotmail kullanıcılarının yaşadığı erişim sorunlarına ilişkin Microsoft cephesinden ilk cevap sosyal medya üzerinden geldi.

Microsoft Destek hesabı, bir kullanıcıya verdiği cevapta sorunun farkında olduklarını ve kullanıcıdan detaylı bilgi talep ettiklerini belirtti.

Yapılan açıklamada, kullanıcıların ilgili destek sayfasını ziyaret ederek yaşadıkları problemi özel mesaj yoluyla iletmeleri istendi. Microsoft yetkilileri, bu sayede daha hızlı ve etkili şekilde yardımcı olabileceklerini ifade etti.

Ancak açıklamada, sorunun kapsamı, nedeni ya da ne zaman tamamen çözüleceğine dair net bir bilgi paylaşılmadı.

