Kars’ta kayıp olarak aranan 15 yaşındaki çobanın cansız bedeni derede bulundu. Çocuğun dereye düşerek hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendirilirken, inceleme başlatıldı.

Kars'ın Arpaçay ilçesi Akçakale köyünde çobanlık yapan 15 yaşındaki Afgan uyruklu Kudret Ahmedi’den haber alamayan yakınları ihbarda bulundu. İhbarı yapan A.Ö., gencin dereye düşmüş olabileceğini belirtti. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Saat 15.00 itibarıyla arama faaliyetlerine başlayan ekipler, hem karadan tarama yaptı, hem de dron desteğiyle geniş alanları kontrol etti. Gece arama çalışmalarına ara verildi.

Kars'ta 15 yaşındaki kayıp çocuktan kahreden haber! Derede ölü bulundu

DERE YATAĞINDA ÖLÜ BULUNDU

Gün boyu süren arama çalışmalarının ardından kahreden haber geldi. 15 yaşındaki çocuğun cansız bedeni dere yatağında bulundu.

Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, Cumhuriyet savcısının talimatıyla inceleme başlatıldı. İlk değerlendirmelere göre çocuğun dereye düşerek hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası