Kars'ta 15 yaşındaki kayıp çocuktan kahreden haber! Derede ölü bulundu
Kars’ta kayıp olarak aranan 15 yaşındaki çobanın cansız bedeni derede bulundu. Çocuğun dereye düşerek hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendirilirken, inceleme başlatıldı.
- 15 yaşındaki Afgan uyruklu çoban Kudret Ahmedi'den yakınları tarafından haber alınamadığına dair ihbarda bulunuldu.
- İhbarcı A.Ö., gencin dereye düşmüş olabileceğini belirtti.
- İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi.
- Ekipler karadan tarama ve dron desteğiyle arama yaptı.
- Gece arama çalışmalarına ara verildi.
- Gün boyu süren arama çalışmalarının ardından çocuğun cansız bedeni dere yatağında bulundu.
Kars'ın Arpaçay ilçesi Akçakale köyünde çobanlık yapan 15 yaşındaki Afgan uyruklu Kudret Ahmedi’den haber alamayan yakınları ihbarda bulundu. İhbarı yapan A.Ö., gencin dereye düşmüş olabileceğini belirtti. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Saat 15.00 itibarıyla arama faaliyetlerine başlayan ekipler, hem karadan tarama yaptı, hem de dron desteğiyle geniş alanları kontrol etti. Gece arama çalışmalarına ara verildi.
DERE YATAĞINDA ÖLÜ BULUNDU
Gün boyu süren arama çalışmalarının ardından kahreden haber geldi. 15 yaşındaki çocuğun cansız bedeni dere yatağında bulundu.
Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, Cumhuriyet savcısının talimatıyla inceleme başlatıldı. İlk değerlendirmelere göre çocuğun dereye düşerek hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendiriliyor.