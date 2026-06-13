Tunceli’nin doğal zenginlikleri arasında yer alan yaban hayatı, bir kez daha dikkat çeken bir görüntüye sahne oldu. Türkiye’de “zehri en etkili yılan türleri” arasında gösterilen koca engerek yılanı, doğa koruma görevlisi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Tunceli’nin Sütlüce köyü kırsalında meydana geldi. Doğa gezisi sırasında bölgeden geçen görevli Murat Özel, yaklaşık bir metreyi aşan yılanı fark ederek yaklaşmadan görüntü aldı.

“RAHATSIZ ETMEDEN İZLEDİM” DEDİ

Yılanı görüntüleyen Murat Özel’in, hayvana zarar vermeden yalnızca kısa süreli kayıt yaptığı ve ardından bölgeden uzaklaştığı öğrenildi. Özel, doğada her canlının ekosistem için önemli olduğunu vurgularken, yaban hayatına müdahale edilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

KOCA ENGEREK NEDİR?

Uzmanlara göre “koca engerek” olarak bilinen tür, Türkiye’de nadir görülen ancak oldukça güçlü zehre sahip engerek yılanları arasında yer alıyor. Ortalama 1 ila 1,5 metreye kadar büyüyebilen bu tür, özellikle kırsal ve dağlık alanlarda yaşamını sürdürüyor.

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