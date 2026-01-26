Diyarbakır’da akşam saatlerinde etkisini artıran yoğun sis, hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Birçok uçak seferi iptal edilirken bazı uçaklar alternatif havalimanlarına yönlendirildi.

Diyarbakır’da akşam saatlerinde etkili olan yoğun sis, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin bazı bölgelerde 10 metreye kadar düşmesi nedeniyle hem hava hem de kara ulaşımında aksamalar yaşandı.

UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Sis nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, araçlar düşük hızda seyretmek zorunda kaldı. Olumsuz hava koşulları, Diyarbakır Havalimanı’ndaki uçuşları da etkiledi.

Edinilen bilgilere göre İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’ya yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi. Görüş koşullarının elverişsiz olması nedeniyle bazı uçakların ise çevre illerdeki havalimanlarına yönlendirildiği öğrenildi.

