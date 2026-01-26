İhlas Haber Ajansı
Diyarbakır'da ulaşım durdu! Sis nedeniyle uçuşlar iptal edildi
Diyarbakır’da akşam saatlerinde etkisini artıran yoğun sis, hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Birçok uçak seferi iptal edilirken bazı uçaklar alternatif havalimanlarına yönlendirildi.
Diyarbakır'da etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürerek hem hava hem de kara ulaşımında aksaklıklara neden oldu, bazı uçuşlar iptal edildi veya çevre illere yönlendirildi.
- Diyarbakır'da yoğun sis etkili oldu ve hayatı olumsuz etkiledi.
- Görüş mesafesi bazı bölgelerde 10 metreye kadar düştü.
- Hava ve kara ulaşımında aksamalar yaşandı.
- Diyarbakır Havalimanı'ndaki bazı uçuşlar iptal edildi veya çevre illere yönlendirildi.
Diyarbakır’da akşam saatlerinde etkili olan yoğun sis, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin bazı bölgelerde 10 metreye kadar düşmesi nedeniyle hem hava hem de kara ulaşımında aksamalar yaşandı.
UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ
Sis nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, araçlar düşük hızda seyretmek zorunda kaldı. Olumsuz hava koşulları, Diyarbakır Havalimanı’ndaki uçuşları da etkiledi.
Edinilen bilgilere göre İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’ya yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi. Görüş koşullarının elverişsiz olması nedeniyle bazı uçakların ise çevre illerdeki havalimanlarına yönlendirildiği öğrenildi.
