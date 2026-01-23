Yoğun kar yağışının etkili olduğu Şırnak’ta olumsuz hava koşulları nedeniyle Şerafettin Elçi Havalimanı’ndaki tüm uçak seferleri iptal edildi. Buz tutan pistin yeniden açılması için kar küreme ve buz çözme çalışmaları başlatıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yoğun kar yağışı uyarısı yaptığı Şırnak’ta kar yağışı etkisini sürdürürken, kar yağışının yer yer tipi şeklinde devam edeceği belirtildi.

Şırnak’ta uçak seferlerine kar yağışı engeli! İptal edildi

UÇAK SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Kar yağışı sonrasında Şerafettin Elçi Havalimanı’ndaki pistlerde buzlanma riski ortaya çıktı. Olumsuz hava koşulları, ulaşımı ve günlük yaşamı ciddi şekilde aksatmaya devam ederken, Şerafettin Elçi Havalimanındaki tüm uçak seferleri kar yağışı nedeni ile iptal edildi.

Dün geceden beri etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve tipi, sonrasında Ankara-Şırnak, İstanbul-Şırnak uçak seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiği açıklandı.

KAR KÜREME ÇALIŞMASI BAŞLADI

Havalimanı ekipleri, pisti açık tutmak için iş makineleriyle aralıksız kar küreme ve buz çözme çalışmalarına başladı.

Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) vatandaşları buzlanma, don olayı ve çığ tehlikesine karşı uyardı. Şırnak Valiliği de sürücülere zincirsiz ve çekme halatsız yola çıkmamaları konusunda uyarı yaptı.

Öte yandan Başta Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri olmak üzere birçok yerleşim yerinin merkezle bağlantısı kesildi.

