Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava tahmin raporunu paylaştı. 23 ile sarı kodlu uyarı yapılırken, bazı bölgelerde yoğun kar yağışı bekleniyor. İşte 3 gün boyunca beklenen hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyılarda yağmur ve sağanak yağışlı, batı bölgelerde yağmur ve karla karışık yağmur, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Antalya, Osmaniye ve Hatay'da kuvvetli yağış, Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Elazığ, Tunceli, Bitlis, Bingöl, Malatya ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli kar yağışı olması bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Batı ve Orta Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden, Doğu Akdeniz’de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunduğu konusunda uyarı yapıldı.

23 İLE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sarı kodla uyarılan iller şöyle:

Adıyaman, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Siirt, Sivas, Tunceli, Şanlıurfa, Yozgat, Şırnak, Kilis, Osmaniye

BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur, yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur, yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hatay ve Osmaniye'de kuvvetli yağış, Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli kar yağışı olması bekleniyor. Rüzgarın, Batı ve Orta Akdeniz'de güneyli yönlerden, Doğu Akdeniz’de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların batı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, bölgenin doğusunda kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sivas, Kayseri, Yozgat ve Nevşehir çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Elazığ, Tunceli, Bitlis, Bingöl ve Malatya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor. Buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

İŞTE GÜN GÜN HAVA DURUMU

23 OCAK CUMA

Hafta sonu plan yaparken 2 defa düşünün! Kar, yağmur... Çok kuvvetli olacak

24 OCAK CUMARTESİ

Hafta sonu plan yaparken 2 defa düşünün! Kar, yağmur... Çok kuvvetli olacak

25 OCAK PAZAR

Hafta sonu plan yaparken 2 defa düşünün! Kar, yağmur... Çok kuvvetli olacak

Haberle İlgili Daha Fazlası