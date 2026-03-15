Ulusal Staj Programı’na (USP) başvurular uzatıldı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Türkiye İş Kurumu tarafından yürütülen Ulusal Staj Programı kapsamında 2026 yılı başvuruları mart ayı sonuna kadar devam edecek. Peki, Ulusal Staj Programı nedir, başvuru nasıl yapılır?

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Ulusal Staj Programı’na (USP) başvuruların uzatıldığını duyurdu. Yeni alınan karar doğrultusunda Ulusal Staj Programı başvuruları 31 Mart 2026 tarihine kadar devam edecek.

Işıkhan yaptığı açıklamada; "Gençler, bu paylaşım sizler için.



Cumhurbaşkanlığı himayelerinde uyguladığımız Ulusal Staj Programı’na başvuruları 31 Mart’a kadar uzatıyoruz.

Kamu kurumlarında ve özel sektörde staj fırsatları yakalamak için başvuru yapmayı unutmayın." ifadelerine yer verdi.

ULUSAL STAJ PROGRAMI NEDİR?

Ulusal Staj Programı, genç insan kaynağımızın kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarınca sağlanan kariyer olanaklarından faydalanmasını sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı destekleriyle ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) koordinasyonunda yürütülen erken dönem kariyer programıdır. Program aracılığıyla; gençlerimizin istihdam edilebilirliklerinin artırılması, kariyer olanaklarına erişimde fırsat eşitliğinin desteklenmesi ve bu imkânların tüm üniversite bölümlerine yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

Ulusal Staj Programı’na başvuru yapan öğrenciler; akademik performansları, becerilerini geliştirmeye yönelik faaliyetleri ve genel başarıları göz önünde bulundurularak akademik/mesleki, sanatsal/sosyal ve sportif yeterlilik puanlarını baz alan şeffaf ve yenilikçi bir yöntem ile değerlendirilmektedir. İşverenler staj tekliflerini, başvuru yapan öğrencilerin kimlik ve üniversite bilgilerini görmeksizin söz konusu yeterlilik alanlarında (akademik/mesleki, sanatsal/sosyal ve sportif) aldıkları puanları esas alarak objektif bir şekilde iletmektedir.

USP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

1. Giriş Yap

Ulusal Staj Programı’na e-Devlet ile giriş yap.

2. e-Devlet Aşamasını Tamamla

“e-Devlet Aşamasını”, gelen bilgileri kontrol edip onaylayarak tamamla.

3. Başvuru Formunu Doldur

“Başvuru Formunu”, her bir soruda belirtilen kriterlere göre doldur ve başvurunu tamamla.

4. Fırsatları Yakala

Başvuru süreci kapandıktan sonra işverenlerden gelen teklifleri inceleyip istediklerini kabul etmek için Ulusal Staj Programı’nı düzenli olarak takip etmeyi unutma.

Haberle İlgili Daha Fazlası