Aksaray'ın Eskil ilçesinde teravih namazına gelen çocukların ayakkabılarına harçlık bırakıldı. Namaz sonrası ayakkabılarını giymek için dışarı çıkan çocuklar, ayakkabılarında buldukları harçlıkla büyük sevinç yaşadı.

Teravih namazı sırasında cami girişinde bulunan ayakkabıları tek tek kontrol eden AK Parti Gençlik Kolları üyeleri, çocukların ayakkabılarına harçlık bıraktı. Namazın ardından ayakkabılarını giymek için dışarı çıkan çocuklar, ayakkabılarında buldukları harçlıkla büyük sevinç yaşadı.

Ramazan ayının manevi atmosferini çocuklara daha yakından hissettirmek amacıyla düzenlenen etkinlikte cami cemaatine de çeşitli ikramlar dağıtıldı.

AK Parti Eskil Gençlik Kolları Başkanı Veyis Atlar, "Geçen sene ilkini gerçekleştirdiğimiz bu sene de devam ettirerek geleneksel hale getirmeyi arzu ettiğimiz, teravih namazını eda etmek için camiye gelen çocuklarımızın ayakkabılarına harçlık bırakarak onlara güzel bir sürpriz hazırladık. Çocuklarımız namazdan çıktıktan sonra onları tebrik ederek, namazın önemini vurguladık" dedi.

Cami cemaatinden Adem Öksün, güzel bir etkinlik olduğunu belirterek, "Çocuklarımızın ayakkabılarına harçlık bırakarak onlara güzel bir sürpriz hazırlamışlar, teşekkür ediyorum" dedi.

Namaz kılmaya gelen bir çocuk ise "Camiden çıkınca ayakkabımın içinde para buldum çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası