Safranbolu’da antika koleksiyoneri Gökhan Açıkgöz’ün 20 yılda topladığı, aralarında 150 yıllık tılsımlı gömlek ve 200 yıllık Kur'an-ı Kerimlerin de bulunduğu paha biçilemez Türk-İslam eserleri, Ramazan ayına özel olarak Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde sergilenmeye başlandı.

UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Safranbolu, Ramazan ayında çok özel bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde ramazan ayına özel düzenlenen sergide, Açıkgöz'ün koleksiyonunda yer alan yaklaşık 39 eserden 20'si sergileniyor.

Sergide, 1876 tarihli hat sanatı örnekleri, en az 150 yıllık tılsımlı gömlek, 200 yıllık ketebeli Kur'an-ı Kerim, Kabe örtüsü ve Hazreti Muhammed'in ayak izi gibi eserler yer alıyor. Açıkgöz, gazetecilere, antika merakının küçük yaşlarda Safranbolu'da başladığını söyledi.

Safranboluda Ramazan’a özel manevi yolculuk: Tarih ve inanç bir arada

TÜRK-İSLAM ESERLERİ

Koleksiyon yapmaya 20 yaşında başladığını ve 20 yıldır devam ettiğini belirten Açıkgöz, "Mübarek ramazan ayı içerisinde bulunduğumuz için Türk-İslam eserlerini halkımıza gösterelim istedik. Tılsımlı gömlekler, 200 yıllık Kur'an-ı Kerimler ve Peygamber Efendimiz'in ayak izi gibi benim çok sevdiğim eserleri Safranbolu halkıyla buluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Açıkgöz, sadece İslami eserler değil, savaş sanatlarına dair eserler de topladığını kaydetti.

Sergi, ramazan ayı sonuna kadar ziyarete açık kalacak.

