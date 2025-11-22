ABD'de trafik kavgasında 11 yaşındaki çocuk can verdi. Ortaya çıkan olay anı görüntülerinde babanın 'Oğlum öldü' diyerek yere yıkıldığı anlar da kameraya yansıdı. Soğukkanlılığı ile dikkat çeken katil zanlısı ise, "Ona ateş ettim, arkada bir çocuk olduğunu bilmiyordum" dedi.

ABD’nin Las Vegas kentinde, 11 yaşındaki Brandon Dominguez’in hayatını kaybettiği trafik kavgasına ait vücut kamerası görüntüleri polis tarafından paylaşıldı.

Las Vegas Metropolitan Polis Departmanı’nın yayınladığı görüntüler, çocuğun ölümüne yol açan olayın detaylarını ortaya koyarken sosyal medyada büyük tepki topladı.

KAVGA EDİP, ARACA ATEŞ AÇTI

Polisin yayınladığı görüntüde, 14 Kasım Cuma günü meydana gelen ve 22 yaşındaki Tyler Johns adlı kişinin bir trafik kavgası esnasında diğer araca ateş etmesi sonucunda aracın arka koltuğunda oturan çocuğun vurulduğu ve ateş eden kişinin polise teslim olduğu anlar ekrana yansıdı.

Görüntüye göre, Dominguez'in ölümüne sebep olan Johns polise teslim olurken, "Ona ateş ettim, arkada bir çocuk olduğunu bilmiyordum" şeklinde konuştu. Öte yandan katil zanlısının sakin tavrı dikkat çekti.

Dominguez'in babası Ayala Valente'nin olay yerine gelen polis memuruna, "Oğlum öldü, oğlum öldü." diye feryat edip yere yıkıldığı anlar da kameraya yansıdı.

ABD medyasına yansıyan haberlere göre Johns, daha sonra verdiği ifadede, "Bu tamamen benim hatam, ona ateş ettim. Arabada bir çocuk olduğunu bilmiyordum." dedi.

ÇAĞLA ÇAĞLAR

Haberle İlgili Daha Fazlası