Türkiye'de 24 Kasım tarihlerinde kutlanan Öğretmenler Günü için geri sayım başladı. Bu günde okulların tatil edilip edilmediği merak edilirken, "24 Kasım resmi tatil mi, Öğretmenler Günü'nde okullar kapalı mı?" sorusu da aramalarda öne çıkıyor.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde farklı tarihlerde kutlanan Öğretmenler Günü, Türkiye'de 24 Kasım'a denk geliyor. 24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü için geri sayım başlarken, bu günde mesleki dayanışmayla öğretmenliğin saygınlığını güçlendirmek hedefleniyor. Peki, 24 Kasım resmi tatil mi, Öğretmenler Günü'nde okullar kapalı mı?

24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil kapsamına girmiyor. Yalnızca milli ve dini bayramların kutlandığı tarihler resmi tatil olarak kabul ediliyor.

Bu nedenle 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde kamu ve özel sektör çalışanları normal mesailerine devam edecek.

Ayrıca okullarda eğitime ara verilmeyecek.

2025 YILI RESMİ TATİL TAKVİMİ

1 Ocak 2025 Çarşamba – Yılbaşı

31 Mart 2025 Pazartesi – Ramazan Bayramı Arifesi (yarım gün)

1-3 Nisan 2025 Salı-Perşembe – Ramazan Bayramı (3,5 gün tatil)

19 Mayıs 2025 Pazartesi – Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

6 Haziran 2025 Cuma – Kurban Bayramı Arifesi (yarım gün)

7-10 Haziran 2025 Cumartesi-Salı – Kurban Bayramı (4,5 gün tatil)

15 Temmuz 2025 Salı – Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos 2025 Cumartesi – Zafer Bayramı

29 Ekim 2025 Çarşamba – Cumhuriyet Bayramı

