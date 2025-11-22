Teknolojik gelişmelerin çalışma sürelerini 15-20 yıl içinde kökten değiştirebileceği düşünülüyor. İş gücü dönüşümüne değinen Fütürist Gerd Leonhard, "Önümüzdeki 10, belki 15-20 yıl içinde muhtemelen daha az çalışacağız. Makineler işin çoğunu yapacağından aynı para için günde sadece 3-4 saat çalışabileceğiz" diyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye e-Ticaret Meclisi'nin katkısıyla İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye e-Ticaret Haftası, "Future-Commerce/Geleceğin Ticareti" temasıyla devam ediyor. Geleceğin teknolojisi ve iş gücü dönüşümü konusunda değerlendirmelerde bulunan Fütürist Gerd Leonhard, "Yaklaşık 2030'da neredeyse her şeyi yapabilir hale geleceğiz, beynimizi internete yüklemek gibi şeyler dahil. Ama sonra neyin kabul edilebilir, neyin kabul edilemez olduğu konusunda anlaşmamız gerekecek. En büyük kaygım, kuralları birlikte belirlemek için yeterince işbirliği yapmıyor olmamız. Sonra iş bir yarışa dönüyor ve çöküş oluyor" diye konuştu.

Çalışma sürelerinin günde sadece 3-4 saate inmesi mümkün mü?

ÇALIŞMA SÜRELERİ GÜNDE SADECE 3-4 SAATE Mİ DÜŞECEK?

Fütürist Leonhard, teknolojinin gelişiminin meslekler üzerindeki etkilerine değinerek, gelecekte risk altında olabilecek alanlara dikkati çekti. Rutine dayalı işlerin yerinin doldurulabileceğine değinen Leonhard, rapor doldurmak, muhasebe ve vergi işlemleri gibi örnekler verdi. İşinin yüzde 30'u rutin olan bir kişinin geri kalan zamanında daha iyi işler yapabileceğini, ancak işinin yüzde 90'ı rutin olan birinin işsiz kalabileceğini anlattı ve buna çağrı merkezlerinde çalışanları örnek gösterdi.

Arayüz tasarımcıları ve robot denetçileri gibi yeni işlerin ortaya çıkabileceğini kaydeden Leonhard, "Önümüzdeki 10, belki 15-20 yıl içinde muhtemelen daha az çalışacağız. Makineler işin çoğunu yapacağından aynı para için günde sadece 3-4 saat çalışabileceğiz. O zaman da herkese temel gelir ödeyebilmek için yeterli parayı sağlayacak bir sistemi nasıl kullanacağımızı bulmamız gerekecek. Karlılık artacak, sistemin kazandığı para artacak, bizim de aldığımız payın artması gerekecek. Zor kısım geçiş dönemi olacak. Şu an 30 yaşındaysanız, işinizin gelecekte olup olmayacağını düşünmeniz gerekiyor, çünkü yapay zeka o işi nasıl yapacağını öğreniyor. Makineden daha iyi, daha insan olmayı öğrenmek gerekiyor" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR EKONOMİ 143 bini aşkın vatandaşa iş imkanı sağladılar! 5 milyar avroluk yatırım ufukta

"PEK ÇOK İŞ GELECEKTE ÜCRETLİ HALE GELECEK"

Öngörülerini sürdüren Leonhard, "Bence şu anda karşılığı ödenmeyen çocuk büyütmek, büyükannenle ilgilenmek, yemek yapmak, sosyal hizmetlerde çalışmak ya da insanlara yardım etmek gibi pek çok iş gelecekte ücretli hale gelecek" görüşünü paylaştı.

CÜNEYT AKÇATEPE

Haberle İlgili Daha Fazlası