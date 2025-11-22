Ticaret Bakanlığı, 1 Ocak 2026'dan itibaren oyuncak ithalatlarında yeni kriterler belirledi. Üzerinde imalatçı ve ithalatçı bilgisi, ticari marka adı olmayan ürünlerin ithalatı reddedilecek.

Ticaret Bakanlığı, 1 Ocak 2026'dan itibaren yapacağı ithalat aşamasındaki oyuncak denetimlerinde yeni kriterler belirledi.

Üzerinde imalatçı ve ithalatçı bilgisi ile kayıtlı ticari marka adı olmayan ürünleri reddedecek. Mevzuat uyarınca, imalatçıların ticari isim, marka ve adres bilgilerine oyuncağın üzerinde veya ilişiğinde yer vermesi gerekiyor. Bu bilgilerin yer almadığı başvurular "işaretleme eksikliği" gerekçesiyle geri gönderilecek.

SAĞLIKLI REKABET ARTACAK

Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği ile Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği'ne göre denetleniyor. Söz konusu denetimler, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden yürütülüyor.

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, "Üretici bilgisinin açıkça belirtilmesi, güvenli olmayan ürünlerin piyasaya girişini ciddi şekilde azaltacaktır, izlenebilirlik artacağı için bir sorun çıktığında ürünün geri çağrılması da çok daha kolay olacaktır" dedi.

"Bu adım, çocuk sağlığını koruyan kritik bir düzenleme niteliğindedir. Tüketicinin seçme hakkını etkin kullanabilmesi için ürün hakkında eksiksiz ve doğru bilgiye sahip olması gerekir." diyen Kılıç, söz konusu uygulamanın, güvenli ve kaliteli üretim yapan markaları öne çıkaracağını belirtti.

Bu durumun rekabeti sağlıklı hale getireceğini, riskli ürünlerin piyasa üzerindeki baskısının azalacağını ifade etti.

"TÜKETİCİ İADE HAKKINI KULLANABİLECEK"

Kılıç, özellikle çocuklara yönelik ürünlerde üreticinin kim olduğunun bilinmesinin hem güvenlik hem de şeffaflık bakımından hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

Üretici bilgisinin etikette yer almasının, ürünün standartları, sorumlusu ve ithalatçısı hakkında bilgi edinmeyi kolaylaştıracağını bildiren Kılıç, yeni uygulama sayesinde vatandaşların riskli ve güvenli oyuncak arasındaki farkı daha kolay ayırt edebileceğine işaret etti.

"ZARAR TAZMİNİ YAPILAMIYORDU"

Ayrıca üretici bilgilerinin etikette yer almasının, ürünün ayıplı olması durumunda tazminat hakkı açısından da önem taşıdığını kaydederek şöyle konuştu:

"Bugüne kadar birçok tüketici şikayetinde, üreticisi veya ithalatçısı belli olmayan ürünler nedeniyle iade, değişim ya da zarar tazmini yapılamıyordu. Bu yeni uygulama, tüketicinin muhatabını netleştiriyor. Kayıt dışı ürünlerin azalması, düzenli ithalat yapan ve kaliteli üretim sağlayan firmalar için olumlu bir gelişme olacak.

SEKTÖR AÇISINDAN ÖNEMLİ

Toptan Oyuncakçılar Birlikteliği Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi Başkanı Ender Mıcık ise "Sektör açısından önemli etkileri bulunan bu düzenlemenin, daha geniş bir hazırlık süreciyle ve tüm paydaşların görüşleri alınarak hayata geçirilmesinin faydalı olacağı kanaatindeyiz" dedi.

YİĞİT ASİL YILDIRIM

