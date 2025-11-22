Tayland'ın Rayong bölgesinde buzdolabı üretim tesisi olan Arçelik kapatma kararıyla gündemde. 1 Aralık 2025 itibarıyla üretimin tamamen sonlandırılacağını duyuran şirket, 411 personeline 3 milyon dolar ödeyecek.

Arçelik, Tayland'ın Rayong bölgesindeki buzdolabı üretim tesisinde üretimi 1 Aralık 2025 itibarıyla sonlandıracağını duyurdu.

Tesisin kapanması sebebiyle 411 personelin iş akdi feshedilecek ve mevcut kapasite Arçelik'in diğer üretim tesislerine kaydırılacak.

Şirket, küresel verimlilik ve optimizasyon stratejisi kapsamında bu kararı aldı.

Kapanış kararı kapsamında Rayong tesisinde görev yapan 411 personelin iş akitlerinin feshedileceği açıklandı. Arçelik, bu personele ödenecek kıdem ve ihbar tazminatlarının yaklaşık 3 milyon dolar olacağını bildirdi.

Şirket yönetimi, söz konusu adımın "küresel faaliyet yapısının yeniden düzenlenmesi" sürecinin bir parçası olduğunu vurguladı. Ayrıca, kapanışın üretim hacmi ve satışlarda beklenmeyen bir olumsuzluk oluşturacağını öngörülmediğini belirtti.

"Arçelik'in küresel boyutta verimlilik ve optimizasyon çalışmaları kapsamında yapılan analizler sonucunda; üretim tesislerinden Tayland Rayong'da bulunan Buzdolabı İşletmesi'nde üretimin durdurulmasına karar verilmiştir. İşletmedeki kapasite kullanımlarının Şirketimize ait diğer işletmelere kaydırılması planlanmaktadır."

