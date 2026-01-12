Yoğun kar yağışının etkili olduğu Edirne’de meydana gelen zincirleme kazada 9 araç birbirine girdi. Kazanın ardından trafik bir süre durma noktasına gelirken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Feci kazada yaralanan kimse ise olmadı.

Türkiye soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi, Meteoroloji’den uyarılar peş peşe geldi. Dün Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Trakya, Tekirdağ ve Edirne için yaptığı kar yağışı uyarısının ardından Edirne’de kar yağışı etkisini gösterdi.

9 ARAÇ BİRBİRİNE KARIŞTI

Edirne'de akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kentte özellikle sürücülere zor anlar yaşattı. Kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 9 aracın karıştığı zincirleme bir kaza meydana geldi. Kazada kimse yaralanmazken, araçlarda ise maddi hasar oluştu.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi mevkiinde 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası sonrasında trafik durma noktasına geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda trafik polisi sevk edildi.

ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kar yağışı ve buzlanma sebebiyle sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği bölgede, ekipler güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü şekilde yönlendirdi. Kavşaklarında uzun araç kuyrukları oluştu. Yol kontroller sonrasında yeniden trafiğe açıldı. Öte yandan buzlu yolda ilerlemekte güçlük çeken motosikletli kuryeler de kazalar yaptı.

EĞİTİME BİR GÜN ARA

Edirne'nin İpsala, Havsa, Keşan, Uzunköprü, Lalapaşa ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü kentte kar yağışı yüksek kesimlerde yoğun, kent merkezinde ise ara ara etkili oluyor.

