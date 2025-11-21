Müzik dünyasının renkli isimlerinden biri olan Fatih Ürek'in sağlık durumu, sevenleri tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Son zamanlarda sosyal medyada yayılan "Son dakika Fatih Ürek öldü mü? " iddiaları, şarkıcının hayranlarını endişelendirdi. İşte Fatih Ürek'in güncel sağlık durumu ve menajeri tarafından yapılan son açıklama...

15 Ekim'den bu yana hastanede tedavi gören Fatih Ürek hakkında "öldü" iddiaları ortaya atıldı. Bu kapsamda ünlü şarkıcının sağlık durumu sevenleri tarafından araştırılıyor.

59 yaşındaki Fatih Ürek'in sosyal medya platformu üzerinden menajeri Mert Siliv tüm iddialara cevap verdi. İşte ayrıntılar...

Son dakika Fatih Ürek yaşıyor mu, öldü mü? Sağlık durumu hayranlarını endişelendirdi

SON DAKİKA FATİH ÜREK YAŞIYOR MU, ÖLDÜ MÜ?

21 Kasım 2025 Cuma günü Fatih Ürek hayattadır. Sağlık durumu stabil olup, ciddiyetini korumaktadır. Ürek'in yoğun bakımdaki tedavisi titizlikle sürdürülmektedir.

Fatih Ürek uzun süredir uyutuluyor ve henüz bir iyileşme gibi bir durum söz konusu değildir.

Şarkıcının vücudunda uzun süreli yatmaya bağlı olarak yaraların oluştuğu öne sürüldü. Ancak Ürek'in hakkında çıkan iddialara ilişkin menajeri açıklamada bulundu.

Fatih Ürek'in menajeri Mert Siliv ""Bu kadar seveni olan bir sanatçının durumu hakkında yapılan asılsız açıklamalar, hem bizi hem de kamuoyunu rahatsız etmektedir. Doktorlarımızın da söylediği gibi, her hastanın süreci farklıdır. Biz sadece Fatih Ürek'in sağlığına ve iyi haberler alabilmeye odaklanmış durumdayız." ifadelerine yer verdi.

SEVCAN GİRGİN

