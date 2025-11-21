Fenerbahçe yönetimi, devre arası transfer dönemi için çalışmalara başladı. 8 numara bölgesine takviye düşünen sarı-lacivertliler, Süper Lig ekibinde forma giyen sürpriz bir ismi yakın takibe aldı. Genç oyuncunun, Fred'i yedeklemesi düşünülüyor.

Fenerbahçe'nin, Türkiye kariyerine Adana Demirspor'da başlayan, sezon başında Alanyaspor'a imza atan Antonio Simoa Muanza ya da bilinen adıyla Maestro için resmi temaslar başlayacağı belirtildi.

Alanyaspor, Maestro ile Temmuz 2026'da 4 yıllık sözleşme imzaladı.

TEDESCO ÇOK BEĞENİYOR

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; 22 yaşındaki Angolalı orta sahayı çok beğenen teknik direktör Domenico Tedesco, Maestro'nun dinamizmi ve oyun aklıyla takıma büyük katkı sağlayacağı yönünde rapor verdi.

DEVİN ÖZEK NABIZ YOKLUYOR

Brezilyalı orta saha Fred'in alternatifi olarak görülen Maestro'nun hem bugünü kurtaracağı hem de gelecek yıllar için önemli bir yatırım olacağı görüşü öne çıktı. Sportif direktör Devin Özek, Alanyaspor ile 2029 yılına kadar sözleşmesi olan oyuncu konusunda nabız yoklamalarına başladı.

Domenico Tedesco'dan Maestro'nun transferine onay çıktı

TAKAS SEÇENEĞİ

Güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro olarak gösterilen genç futbolcu için masada farklı formüller bulunuyor. Bonservisiyle transferin yanı sıra takas seçeneğinin de değerlendirileceği gelen bilgiler arasında.

GÖKHAN KARATAS

