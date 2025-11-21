Fenerbahçe'ye Süper Lig'den sürpriz transfer: Orta sahaya Maestro
Fenerbahçe yönetimi, devre arası transfer dönemi için çalışmalara başladı. 8 numara bölgesine takviye düşünen sarı-lacivertliler, Süper Lig ekibinde forma giyen sürpriz bir ismi yakın takibe aldı. Genç oyuncunun, Fred'i yedeklemesi düşünülüyor.
Fenerbahçe'nin, Türkiye kariyerine Adana Demirspor'da başlayan, sezon başında Alanyaspor'a imza atan Antonio Simoa Muanza ya da bilinen adıyla Maestro için resmi temaslar başlayacağı belirtildi.
TEDESCO ÇOK BEĞENİYOR
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; 22 yaşındaki Angolalı orta sahayı çok beğenen teknik direktör Domenico Tedesco, Maestro'nun dinamizmi ve oyun aklıyla takıma büyük katkı sağlayacağı yönünde rapor verdi.
Fenerbahçe'nin genç oyuncusu için kayıp ilanı! Herkes onu arıyordu, gerçek ortaya çıktı
DEVİN ÖZEK NABIZ YOKLUYOR
Brezilyalı orta saha Fred'in alternatifi olarak görülen Maestro'nun hem bugünü kurtaracağı hem de gelecek yıllar için önemli bir yatırım olacağı görüşü öne çıktı. Sportif direktör Devin Özek, Alanyaspor ile 2029 yılına kadar sözleşmesi olan oyuncu konusunda nabız yoklamalarına başladı.
TAKAS SEÇENEĞİ
Güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro olarak gösterilen genç futbolcu için masada farklı formüller bulunuyor. Bonservisiyle transferin yanı sıra takas seçeneğinin de değerlendirileceği gelen bilgiler arasında.