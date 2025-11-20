Sarı-lacivertli takımda forma giyen Fred, 4-2 kazanılan Kayserispor maçındaki performansı ve antrenmanlardaki hırslı görüntüsüyle teknik direktör Domenico Tedesco'dan tam not aldı. Brezilyalı futbolcunun, çaykur Rizespor'a karşı ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

Trendyol Süper Lig'de 23 Kasım Pazar günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, orta saha için yeni bir karar aldı.

ORTA SAHADA FRED - İSMAİL İKİLİSİ

Sözcü'de yer alan habere göre; Meksika Milli Takımı'ndan yorgun dönen Edson Alvarez'i dinlendirecek olan İtalyan çalıştırıcı, orta saha ikilisini Fred - İsmail Yüksek'ten yana kullanacak.

Fred

Tedesco'nun, Kayserispor karşılaşmasında çok iyi performans sergileyen, antrenmanlarda çalışkanlığyla dikkat çeken Fred'den çok memnun olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de bu sezon 18 karşılaşmada süre bulan 32 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, bir gol attı ve 2 asist yaptı.

GÖKHAN KARATAS

Haberle İlgili Daha Fazlası