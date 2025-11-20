Kariyeri boyunca lig zaferi bulunmayan Domenico Tedesco, Bild’e verdiği röportajda, “Fenerbahçe taraftarının tutkusu devasa. Türkiye’de şampiyonluk olağanüstü olur” dedi

Zor bir dönemde dümene geçmesine rağmen Fenerbahçe’yi şampiyonluk rotasına sokan Domenico Tedesco, Alman basınına konuştu.

Bild’e açıklamalarda bulunan İtalyan, sarı lacivertlilerde yaşanan başkan değişikliğine rağmen sıkıntı çekmediğini vurguladı. “Genelde başkanlık seçimleri, özellikle bir mağlubiyetten sonra, teknik direktör için risklidir. Ancak burada güven kaybetmedim” derken, “Henüz hiç lig şampiyonluğu kazanmadım. Sadece Leipzig ile 2022’de Almanya Kupası’nı kazandım. Türkiye’de şampiyon olmak olağanüstü olur” ifadesinde bulundu.

TRİBÜNLER ÇOK BAŞKA

İstanbul’daki ilk 5 haftayı tesislerde geçirdiğini dile getiren Tedesco, sarı lacivertli camia kendisini heyecanlandırdığını da itiraf etti. “Başarıya aç olduklarını hissedebiliyorsunuz. Sokakta insanlar bana yaklaşıp ‘Artık tekrar yeniden şampiyon olmalıyız. Size inanıyoruz’ diyorlar” açıklaması yapan Tedesco, “Taraftarının tutkusu devasa ve beni büyülüyor. Daha önce Schalke ve Moskova’da da büyük taraftar kitleleri görmüştüm ama burada duygusallık çok başka” dedi. İtalyan hoca, “Böyle büyük bir kulüpte çalışıyorsanız başarılı olmanız gerektiğini biliyorum. Kupa kazanmayı reddetmem” dedi.

MEHMET EMİN ULUÇ

Haberle İlgili Daha Fazlası