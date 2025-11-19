Fenerbahçe altyapısında yetişen Yağız Fikri Şen, akademi ligi ve milli takımlardaki performansıyla adından söz ettiriyor. U15, U16 ve U17'de toplam 30 defa milli formayı giyen 16 yaşındaki futbolcu; sağ bek ve orta sahada görev almasına rağmen 4 gol, 10 asistlik skor katkısıyla dikkat çekti.

Henüz 10 yaşında Fenerbahçe altyapısına adım atan Yağız Fikri Şen, hem akademi liginde hem de milli forma altında sergilediği performansla göz dolduruyor.

30 MAÇTA 10 ASİST

U15, U16 ve U17 milli takımlarında bugüne kadar 30 maçta görev yapan Şen, bu karşılaşmalarda sağ bek ve orta sahada oynamasına rağmen 4 gol attı ve takım arkadaşlarına 10 asist yaptı.

Yiğit Fikri Şen

SIRBİSTAN GALİBİYETİNDE BAŞROLÜ ÜSTLENDİ

HT Spor'da yer alan habere göre; 2025 yılında U17 Milli Takımı ile 15 maça çıkıp 4 defa fileleri havalandıran Yağız Fikri, kaptanlığa kadar yükseldi. Genç yetenek, son olarak UEFA Avrupa U17 Şampiyonası Eleme Turu'nda Sırbistan'ı deplasmanda 3-2 yenip, lider olarak 2'nci Tur'a yükseldikleri karşılaşmada galibiyet golünü kaydetti.

Fenerbahçe teknik ekibinin, kendi yaş kategorisinin en yetenekli isimleri arasında gösterilen Yağız Fikri Şen'in gelişimini yakından takip ettiği öğrenildi.

GÖKHAN KARATAS

Haberle İlgili Daha Fazlası