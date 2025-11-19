Sarı-lacivertlilerin patronu Domenico Tedesco, Alman gazetesi Bild'e açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, ''Fenerbahçe’nin büyüklüğü insanı hemen içine çekiyor. Taraftarlar her şeyi hissediyor ve tutkusu inanılmaz. Bu kulüpte teknik direktör olmak ciddi bir sorumluluk.'' kelimelerini ifade etti.

''Fenerbahçe’ye geldiğimde kulübü tanımam gerekiyordu. Bu yüzden ilk beş haftayı tamamen tesislerde geçirdim.'' diyen Tedesco, ''Sabah 7’den gece yarısına kadar sürekli işin içindeydim. İstanbul’da trafik çok zor. Antrenman sahasına zamanında gidebilmek için kulübün yanındaki küçük bir evde kaldım.'' sözlerini sarf etti.

''TARAFTARIN TUTKUSU İNANILMAZ''

40 yaşındaki çalıştırıcı Fenerbahçe taraftarlarıya ilgili de konuştu. ''Fenerbahçe’nin büyüklüğü insanı hemen içine çekiyor. Taraftarın tutkusu inanılmaz. Bu kulüpte teknik direktör olmak büyük bir sorumluluk. Herkes başarı istiyor. Baskıyı seviyorum. Benim için bu enerji verici bir şey.'' cümlelerini kurdu.

Dominico Tedesco'ya neden çalıştırmak için Fenerbahçe'yi seçtiği sorulunca ''Fenerbahçe taraftarı her şeyi hisseder. Bu yoğun duygu bana iyi geliyor. Büyük kulüplerden gelen ilgi vardı ama Fenerbahçe’nin projesi beni etkiledi.'' şeklinde konuştu.

''Evet, insanlar sokakta “Artık şampiyon olmak istiyoruz” diyor. Bu baskı doğal. Böyle kulüplerde beklenti her zaman en üst seviyededir. Kupalar kazanmak istiyorum ama takıntılı değilim. Pokal zaferini Leipzig’de yaşadım, özel bir duyguydu. ''Kupalar kazanmak istiyorum ama takıntılı değilim.''

İtalyan çalıştırıcı, Jose Mourinho ile ilgili ''Mourinho’ya büyük saygım var. Ama ben farklı bir stilim. Daha sakin, daha içe dönük bir iletişimim var. Kavgayla değil, güven ilişkisiyle çalışmayı tercih ederim.'' açıklamalarında bulundu.

Tedesco, Galatasaray forması giyen Alman futbolcu Leroy Sane ile ilgili ''Önceliğim kendi takımım. Rakipleri elbette takip ediyorum ama odak noktam Fenerbahçe’nin başarısı.'' yorumunu yaptı.

40 yaşındaki teknik adam, ''Fenerbahçe taraftarı her şeyi hisseder. İyi günde de kötü günde de yanımızdalar. Onların enerjisi takımı ileri taşıyor.'' sözlerini kullandı.

