Fenerbahçe'nin sezon başında West Ham United'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Edson Alvarez'in, geleceğiyle ilgili kararını verdiği belirtildi. Bu gelişmenin ardından sarı-lacivertlilerin, Premier Lig kulübü ile temasa geçtiği iddia edildi.

Fenerbahçe'nin sezon başında West Ham United'dan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı Edson Alvarez, teknik direktör Domenico Tedesco'nun ilk 11'deki vazgeçilmezlerinden oldu.

Edson Alvarez - Devin Özek

ALVAREZ KARARINI VERDİ

Orta sahada İsmail Yüksek'le birlikte formayı kapan Meksikalı oyuncunun, geleceğiyle ilgili kararını verdiği belirtildi. Sözcü'de yer alan habere göre; Meksikalı ön libero, Fenerbahçe'de kalmak istiyor.

OPSİYON 22 MİLYON EURO

Edson Alvarez'in satın alma opsiyonunun 22 milyon euro olduğu ve West Ham ile temasa geçen sarı-lacivertli yönetimin, bu bedel üzerinden pazarlık yaptığı aktarıldı.

Alvarez'in Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonu bitecek

9 MAÇTA 653 DAKİKA

Fenerbahçe formasıyla Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde 9 maça çıkan Edson Alvarez, 653 dakika sahada kalırken, skor katkısı veremedi.

GÖKHAN KARATAS

Haberle İlgili Daha Fazlası