Fenerbahçe'de görev yaptığı 15 aylık süre boyunca İstanbul Boğazı kıyısında bulunan Four Seasons Hotel'de konaklayan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun konaklama giderleriyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Fenerbahçe'deki görevine son verilmesinden kısa süre sonra Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho'nun, İstanbul'da bulunduğu ağustos ayı sonuna kadar kaldığı oteldeki konaklama masrafı yeniden gündeme geldi.

Jose Mourinho

15 AYDA 250 BİN EURO

Portekizli teknik adamın 15 aylık konaklama maliyetinin 750 bin euro olduğu iddia edilmişti. Bu rakam hem Türkiye'de hem de Avrupa basınında geniş yer bulmuştu. Akşam Gazetesi'nin aktardığı bilgilere göre; 62 yaşındaki çalıştırıcının otel maliyeti toplam 250 bin euro (12 milyon 293 bin TL) oldu.

ZİYARETÇİLERİN FATURASINI KENDİ ÖDEMİŞ

Mourinho'nun, kendisini ziyarete gelen misafirlerinin tüm otel masraflarını cebinden ödediği öğrenildi. Mourinho'yu otelde kaldığı dönemde en sık ziyaret eden kişinin kızı Matilde olduğu belirtildi.

DÜĞÜNLERİ İZLİYORMUŞ

Öte yandan Mourinho'nun, otelde konakladığı süre boyunca en büyük eğlencelerinden birinin Türk düğünlerini izlemek olduğu ifade edildi. Otelde zamanının büyük bölümünü odasında geçiren dünyaca ünlü teknik adamın, fırsat buldukça otelde düzenlenen düğünleri yakından takip ettiği aktarıldı.

