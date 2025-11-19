Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İspanya ile 2-2 berabere kalan A Milli Futbol Takımı'nda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan İrfan Can Kahveci, mücadelenin ardından açıklamalar yaptı.

"HERKESİ YENEBİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Play-off'ta her takımı yenebileceklerini kaydeden İrfan Can Kahveci, "Bu takımın bir parçası olduğum gururlu ve mutluyum. Takımdaki herkes Dünya Kupası'na gitmek için elinden geleni yapıyor. Dünyanın en iyi takımlarından birine bile nasıl diş geçirebileceğimizi gösterdik. Elemelerde herkesi yenebileceğimizi düşünüyorum. Dünya Kupası'na gideceğiz. Vincenzo Montella ile konuştuk, bana verilen ekstra çalışmaları yaptım. Kampa gelmeden hocamız 'Karakterin, futbolculuğun ve katkılarından dolayı seni çağıracağım. Antrenmanlarda durumuna bakacağım' demişti. Ne kadar hazır olduğumu gösterdim. Dünyanın en iyi takımlarına karşı bana şans verdi, ona teşekkür ederim." diye konuştu.

FENERBAHÇE SÖZLERİ

Fenerbahçe'de kadro dışı kalmasıyla alakalı konuşan İrfan Can, "Play-Off için Mart'ta sınavımız başlayacak. Benim de buradan sonra kulübümde bir sınavım olacak. İnşallah her şey çözülür. Montella hocamız maç öncesi konuşmasında benim için güzel şeyler söyledi, ona da ne kadar teşekkür etsem az kalır. Rolüm ne olursa olsun, saha içinde ve saha dışında takımın iyiliğini düşünürüm. Her zaman böyle olacağım. İnşallah süreç uzamaz. Fenerbahçe ailemle sorunu çözmek için elimden gelen her şeyi yapacağım." dedi.

EMRAH TASÇI

