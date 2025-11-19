Domenico Tedesco yönetiminde lider Galatasaray ile puan farkını bire indiren Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13'üncü haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli takım, Trandyol Süper Lig'in 13'üncü haftasında 23 Kasım Pazar günü saat 17.00'de Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen çalışma milli oyuncularından yoksun gerçekleştirildi. Salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları ile başlayan antrenman; sahada yapılan ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla sürdü. Pas çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenman tamamlandı.

Tarık Çetin

Ligde geride kalan 12 haftada 28 puan toplayan Fenerbahçe, Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını 20 Kasım Perşembe günü yapacağı çalışmayla sürdürecek.

GÖKHAN KARATAS

