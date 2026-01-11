Gaziantep'te 8 metrekarelik dükkanında uzun yıllardır saat tamirciliği yapan 68 yaşındaki Nurettin Büyükkörükçü, mesleğe olan ilginin azaldığını belirterek "Bu meslek son demlerini yaşıyor” dedi. Gençlerin saatçilik mesleğini beğenmediğini söyleyen usta, mesleğin bir zamanların gözde mesleği olduğunu hatırlattı.

ÇIRAK OLARAK BAŞLADI, USTA OLDU Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde yaşayan Nurettin Büyükkörükçü, 1976 yılında çırak olarak başladığı saat tamirciliği mesleğini uzun yıllardır sürdürüyor. İlkokul öğrencisiyken ilk adımını attığı mesleğinde ustalaşan Büyükkörükçü, çıraklık ve kalfalık döneminin ardından askere gidip geldikten sonra kendi iş yerini açtı. Daha çok antika saatleri tamir eden Büyükkörükçü yıllardır severek yaptığı mesleğini ayakta tutmaya çalışıyor.

Son yıllarda gelişen teknolojiyle birlikte mesleğinin arka planda kalmasından ve mesleğini öğreteceği eleman bulamamaktan dert yanan Büyükkörükçü, "Eski dönemlerde saatçilik çok güzel bir meslekti" dedi.

“1976'DA BU MESLEĞE BAŞLADIK” 68 yaşındaki usta, meslek hayatına ilişkin şunları anlattı: Saatçilik mesleğine ilkokulu bitirdiğimde dayımın yanında çırak olarak başladım. 1976'da bu mesleğe başladık. Ondan önce de tatillerde, ara tatillerde gider çalışırdım. İlkokulu bitirdikten sonra da bu işe girdik. 1976'dan beri yapıyoruz. 1984 yılına kadar kalfalık, çıraklık dönemi geçirdik. 1985 yılında askerden döndükten sonra kendi dükkanımızı açtık. Kendi işimizi yapmaya başladık.

“MESLEK SON DEMLERİNİ YAŞIYOR" “Bu meslek sayesinde evlendik, çocuklarımız oldu ve evlendirdik. Ama şimdiki gençler mesleğe heves etmiyor” diye konuşan usta saat tamirciliğinin bir zamanların gözde mesleklerinden olduğunu hatırlattı. Büyükkörükçü, "Biz de herhalde son dönemlerini yaşıyoruz. Şu an yapabildiğimiz kadar saat tamiri yapıyoruz. Sevgisi olmayan bu işi yapamaz. Bu iş gayet sabır ve emek isteyen bir iş. Gayet sabırlı olmak lazım” diye belirtti.

