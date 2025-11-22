Bilimsel çalışmalar, ev tipi arıtma cihazlarının ağır metalleri süzdüğünü; özellikle 5-6 filtreli sistemlerin suyu güvenli hâle getirdiğini ortaya koydu

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vahap Yönten, evlerde kullanılan su arıtma cihazlarının zararlı mineraller üzerindeki etkilerini bilimsel verilerle ortaya koyduklarını belirterek “Literatüre göre zararlı kabul edilen bazı ağır metallerin cihazlar tarafından tutulduğunu, özellikle beşli ve altılı filtrasyon sistemlerinin bu unsurları suyun dışına çıkardığını tespit ettik” dedi.

"BİLİMSEL VERİLERLE KANITLAMIŞ OLDUK"

Prof. Dr. Vahap Yönten “Su arıtma cihazlarının, vücudumuz için kıymetli elementlerin bir kısmını belirli düzeylerde tuttuğunu ve bazı istenmeyen elementleri de immobilize ederek içme suyuna katkı sağladığını gözlemledik. Dolayısıyla su arıtma cihazlarının hem faydalı hem de zararlı minerallere karşı belirli bir giderim sağladığını bilimsel verilerle kanıtlamış olduk” ifadelerini kullandı.

SİNEM ERYİLMAZ

