Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Yakup Çil, yapay zekâ ile vücutlarını sanal olarak değiştiren kişilerin aynı “mükemmel” sonuçları gerçek cerrahiden beklemeye başladığını belirterek, bu tehlikeli trendin “yapay zekâ mağdurları”na neden olabileceği uyarısında bulundu.

Estetik dünyasındaki yeni bir tehlikeli trende dikkat çeken Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Yakup Çil “Son yıllarda yapay zekâ ile kendi vücudunda sanal değişiklikler yapan kişiler, aynı sonucu estetik cerrahi işlem sonucunda da beklemeye başladı. Bu durum, kişileri imkânsızı beklemeye yönlendirerek tehlikeli sonuçlara yol açabilir. Yapay zekâ mağdurları doğurabilir” dedi.

"GÜNÜMZDE TREND DEĞİŞTİ"

Geçmiş yıllarda hastaların, çok beğendikleri ünlü bir kişinin resmiyle muayeneye geldiklerini ve “Bana bu oyuncunun burnundan yapar mısınız?” gibi taleplere alıştıklarını ifade eden İstinye Üniversitesi Medical Park Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Yakup Çil “Günümüzde ise bu trend değişti. Son dönemde yapay zekâ ile yüzünü daraltan ve genişleten, alın ve burun şeklini yapay zekâ programları ile şekillendirip bizden aynısını talep eden kişilerin sayısı arttı. Çok ünlü bir film yıldızının vücuduna benzer şekilde kendi vücudunu yapay zekâ programlarıyla değiştiren ve aynısını bizden bekleyen kişiler bile oluyor” dedi.

İnsan vücudunun çok kompleks bir yapı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Çil, hiçbir teknolojik gelişimin cerrahi işlem sonucunu önceden kesin olarak tahmin edemeyeceğini de söyledi.

SİNEM ERYİLMAZ

Haberle İlgili Daha Fazlası