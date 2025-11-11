Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Almanya'da doktorlara 'estetik paylaşım' yasağı! Artık 'öncesi-sonrası' fotoğrafları paylaşılamayacak

- Güncelleme:
Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Almanya’daki Frankfurt Eyalet Yüksek Mahkemesi, bir doktorun hastasının burun operasyonu sonrası değişimini sosyal medya hesabından paylaşmasını haksız reklam gerekçesiyle yasaklarken, bu tür karşılaştırmalı paylaşımların takipçileri tıbbi açıdan gereksiz ve riskli operasyonlara teşvik edebileceğini açıkladı.

Almanya’da bir mahkeme, burun ameliyatına ilişkin hastaların değişim fotoğraflarının yayınlanmasını yasaklayan bir karara imza attı.

DEĞİŞİM FOTOĞRAFLARINI YAYINLAMAK ARTIK YASAK

Almanya’da dikkat çeken karar, haksız rekabet gerekçesiyle yapılan bir şikayetin mahkeme sürecine taşınmasıyla başladı. Şikayetin yerel mahkemece reddedilmesinin ardından dava Frankfurt Eyalet Yüksek Mahkemesinin gündemine taşındı. Frankfurt Eyalet Yüksek Mahkemesi, bir estetik cerrahının hastasının burun ameliyatı sonrası yaşadığı değişimi sosyal medya hesabından paylaşmasını haksız rekabet kabul ederek değişim fotoğraflarının yayınlanmasını yasakladı.

Almanya’da doktorlara 'estetik paylaşım' yasağı! Artık 'öncesi-sonrası' fotoğrafları paylaşılamayacak - 1. Resim

ÖNCESİ VE SONRASI KARŞILAŞTIRILAMAYACAK

Mahkemenin gerekçeli kararına göre, Alman Sağlık Sektöründe Reklamcılık Kanunu’nun ilgili maddesi kapsamında plastik cerrahi işlemlerinde operasyon öncesi ve sonrası vücut durumunu veya görünümünü karşılaştırmalı olarak göstererek reklam yapılamaz. Kararda, kişilerin tıbbi olarak gerekli olup olmadığı kesin olarak tespit edilememiş ve sağlık riskleri taşıyan bu tür cerrahi plastik işlemlere kolayca kanabileceği vurgulandı.

Almanya’da doktorlara 'estetik paylaşım' yasağı! Artık 'öncesi-sonrası' fotoğrafları paylaşılamayacak - 2. Resim

GEREKSİZ OPERASYONLARA TEŞVİK EDİYOR

Sosyal medyada yayınlanan operasyon öncesi ve sonrası paylaşımların takipçileri sağlık riskleri taşıyan gereksiz estetik ameliyatlara girmeye teşvik edebileceğine dikkat çekildi. Mahkeme, yasak kararının kişilerin tıbbi açıdan gerekli olmadığı halde yanıltıcı reklamlar aracılığıyla estetik ameliyatlarına ilişkin oluşabilecek sağlık sorunları risklerine maruz kalmalarının önlenmesi amacıyla verildiğini belirtti. Ayrıca, mahkeme kararına karşı temyiz yolunun açık olduğu açıklandı.

