Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Güney Kore'de üniversite sınavı için tüm uçuşlar askıya alınacak

Güney Kore'de üniversite sınavı için tüm uçuşlar askıya alınacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Güney Kore&#039;de üniversite sınavı için tüm uçuşlar askıya alınacak
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Güney Kore, ülke genelinde perşembe günü yapılacak yıllık Üniversite Yeterlilik Sınavı’nın (CSAT) İngilizce dinleme bölümü sırasında tüm uçak kalkış ve inişlerinin geçici olarak durdurulacağını bildirdi.

Güney Kore'de perşembe günü yapılacak Üniversite Yeterlilik Sınavı (CSAT) için geri sayım başladı. 

UÇUŞLAR ASKIYA ALINACAK

Yonhap'ın haberine göre, Ulaştırma Bakanlığı, üniversiteye giriş sınavı sırasında gürültü kirliliğini en aza indirmek amacıyla uçuşların yerel saatle 13.05-13.40 arasında askıya alınacağını duyurdu.

Güney Kore'de üniversite sınavı için tüm uçuşlar askıya alınacak - 1. Resim

Yetkililer, bu kapsamda, yaklaşık 140 uçuşun önceden yeniden planlandığını, havada olan uçakların ise hava trafik kontrolü yönetiminde 3 kilometre veya daha yüksek bir irtifada seyredeceğini bildirdi.

CSAT, üniversitelere girmek isteyen yüz binlerce öğrenci ve aileleri için ülkenin en önemli akademik sınavlarından biri olarak görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarAzerbaycan'dan Türkiye'ye başsağlığı! “Kardeş Türkiye’nin acısı bizim acımızdır”
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Azerbaycan'dan Türkiye'ye başsağlığı! “Kardeş Türkiye’nin acısı bizim acımızdır” - DünyaAzerbaycan'dan Türkiye'ye başsağlığı!OpenAI’nin gizli projesi yanlışlıkla paylaşıldı! Amazon ve Google iddiası çok konuşulacak - DünyaOpenAI gizli planı ifşa etti! Google iddiası çok konuşulacakİsrailli bakan Ben-Gvir’den skandal kutlama! Filistinli tutuklulara idam öngören tasarı onaylanınca tatlı dağıttı - Dünyaİsrailli bakandan skandal hareketPakistan Savunma Bakanı duyurdu: Savaş halindeyiz! - DünyaPakistan "savaştayız" diye duyurdu!ABD Gazze sınırına üs mü kuruyor? 500 milyon dolarlık proje gündemde - DünyaABD Gazze sınırına üs mü kuruyor?AB tarihinde ilk kez! Ortak istihbarat ağı kurulacak - DünyaAB tarihinde ilk kez! Ortak istihbarat ağı kurulacak
Sonraki Haber Yükleniyor...