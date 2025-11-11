Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
TOKİ başvuru parası iade edilecek mi, ne zaman? 5 bin TL ödemenin geri alınıp alınmayacağı merak edliyor

- Güncelleme:
TOKİ'nin büyük ilgi gören 500 bin Sosyal Konut Projesi'ne başvuru yapan milyonlarca vatandaş, heyecanla başvuru işlemlerini yaparken, diğer yandan da "TOKİ başvuru parası iade edilecek mi, ne zaman? " sorusunun cevabını araştırıyor.

TOKİ'nin tüm Türkiye'de büyük ses getiren sosyal konut projelerine başvuran milyonlarca vatandaş, heyecanla kura çekilişlerini ve sonuçlarını takip ederken, diğer yandan da "TOKİ başvuru parası iade edilecek mi, ne zaman?" sorusunu arama motorlarında araştırılıyor. İşte TOKİ konut başvuru ücretlerinin hangi tarihte ve nasıl iade edileceğine dair tüm ayrıntılar...

TOKİ BAŞVURU PARASI İADE EDİLECEK Mİ?

TOKİ başvuru parası, konut sahibi olmaya hak kazanamayan vatandaşlara iade edilmektedir.

TOKİ'nin sosyal konut projelerine başvuru yapan vatandaşlardan aldığı 5.000 TL tutarındaki ön kayıt bedeli, kurada konut çıkmayan kişilere geri ödenecektir.

TOKİ'YE YATIRILAN 5 BİN TL NASIL GERİ ALINIR?

TOKİ projelerinde yatırılan 5.000 TL'lik başvuru bedelinin geri alınma süreci merak ediliyor. İade işlemleri, kura çekimi tamamlanmasından sonra TOKİ'nin iade listelerini bankalara iletmesiyle başlar. Bu süreçte, genellikle kura bitimini takip eden 5 gün ile 1 hafta arasında başlatılmaktadır.

Başvuru yapan kişiler, paranın yatırıldığı banka (çoğunlukla Ziraat Bankası ya da Halkbank) üzerinden farklı yöntem kullanılabilir. Hesaptan havale/EFT yapanlar iadelerini sonuçların açıklanmasının ardından kısa süre içinde alacaktır. 

