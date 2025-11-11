TOKİ başvuru durumu değerlendiriliyor ne demek? Başvuru sonuçlanma tarihi

Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlelerinden biri olan “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konut için başvuru süreci devam ediyor. Vatandaşlar e-Devlet ekranlarında “Başvuru durumu değerlendiriliyor” ibaresiyle karşılaştı.

TOKİ BAŞVURU DURUMU DEĞERLENDİRİLİYOR NE DEMEK?

TOKİ ekranlarında görülen “Başvuru durumu değerlendiriliyor” ifadesi, başvurunun TOKİ sistemine ulaştığını ve inceleme sürecinin devam ettiğini gösteriyor. Bu aşamada vatandaşın kimlik bilgileri, başvuru koşullarına uygunluğu ve başvuru ücretinin yatırılıp yatırılmadığı kontrol edilir. Her il ve ilçe için başvurular ayrı ayrı incelendiği için süreç kademeli olarak ilerler.

Değerlendirme tamamlandıktan sonra başvuru uygun bulunursa ilgili banka tarafından bilgilendirme mesajı (SMS) gönderilir. Bu mesajda, başvuru sahibine özel bir hesap numarası ve yatırılması gereken 5 bin TL başvuru bedeli bilgisi yer alır. SMS geldikten sonra belirtilen süre (yaklaşık 3 gün) içinde ödeme yapılmazsa başvuru otomatik olarak geçersiz sayılır.

TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN SONUÇLANIR?

TOKİ’nin resmi açıklamasına göre başvuru süreci 19 Aralık 2025 tarihinde sona erecek. Başvurular tamamlandıktan sonra değerlendirme ve onay aşamaları Aralık ayı boyunca devam edecek. TOKİ sistemine düşen taleplerin incelenmesinin ardından ilk hak sahipliği kuralarının Aralık ayının son haftasında çekilmesi planlanıyor.

Başvuru yoğunluğu nedeniyle değerlendirme süresi illere göre değişebilir. TOKİ, sistemde yaşanabilecek gecikmelerin olağan olduğunu belirterek vatandaşların başvuru durumlarını e-Devlet platformundaki “TOKİ Başvuru Listesi” ekranı üzerinden takip etmelerini tavsiye ediyor.

BAŞVURU ÜCRETİ YATIRILMAZSA NE OLUR?

Belirtilen süre içinde 5 bin TL başvuru ücreti yatırılmazsa başvuru geçersiz sayılır. Bu durumda kişi kura listesine dahil edilmez.