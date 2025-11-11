Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Serhan Onat kimdir, kaç yaşında? Survivor 2026 kadrosuna dahil oldu

Serhan Onat kimdir, kaç yaşında? Survivor 2026 kadrosuna dahil oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Serhan Onat kimdir, kaç yaşında? Survivor 2026 kadrosuna dahil oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Survivor 2026 Ünlüler-All Star kadrosu şekillenmeye devam ediyor. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yeni yarışmacıyı duyurdu. Dizi ve tiyatro performanslarıyla tanınan Serhan Onat, Survivor 2026 kadrosuna katılan beşinci isim oldu.

Acun Ilıcalı, Survivor 2026 Ünlüler–All Star kadrosuna yeni bir ismin dahil olduğunu açıkladı. Oyuncu kimliğiyle tanınan Serhan Onat, yarışmada mücadele edecek beşinci yarışmacı olarak açıklandı. 

SERHAN ONAT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Serhan Onat, 27 Mayıs 1994 tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini memleketinde tamamladıktan sonra lise döneminde dans ve tiyatro eğitimine yöneldi. Sanata olan ilgisiyle İstanbul’a taşınan Onat, 2012 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nü kazandı.

Tiyatro sahnesinde başladığı kariyerini televizyon ve sinemaya taşıyan Onat, 2014 yılında “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde Şehzade Murad karakteriyle ilk kez ekrana çıktı. Ardından “Mayıs Kraliçesi”, “Bodrum Masalı” ve “Vuslat” gibi projelerde rol aldı. Oyunculuk dışında yelkenli tekne kaptanlığı yapan Onat, deniz tutkusuyla da tanınıyor.

Serhan Onat kimdir, kaç yaşında? Survivor 2026 kadrosuna dahil oldu - 1. Resim

SERHAN ONAT SURVİVOR’A MI KATILACAK?

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, Survivor 2026 Ünlüler-All Star kadrosuna katılan yeni ismin Serhan Onat olduğunu duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ilıcalı, “Sevgili Serhan Onat Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Serhan Onat, Survivor 2026 kadrosuna katılan beşinci yarışmacı olarak açıklandı.

Serhan Onat kimdir, kaç yaşında? Survivor 2026 kadrosuna dahil oldu - 2. Resim

SURVİVOR 2026 KADROSU

Survivor 2026 Ünlüler-All Star kadrosu yavaş yavaş netleşiyor. Acun Medya tarafından açıklanan listeye göre şu ana kadar Mert Nobre, Keremcem, Dilan Çıtak ve Bayhan’ın ardından Serhan Onat da yarışmada yer alacak.

Survivor 2026’nın yeni sezonu, Ocak ayında Dominik Cumhuriyeti’nde başlayacak. All Star formatında düzenlenecek yarışmada geçmiş sezonların başarılı isimleri ve yeni ünlüler takımı üyeleri yer alacak. 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Galatasaray'dan canlı yayında transfer cevabı: Ademola Lookman için resmi açıklama
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Furkan Bölükbaşı olayı ne? Gözaltına alınma nedeni gündemde - HaberlerFurkan Bölükbaşı olayı ne? Gözaltına alınma nedeni gündemdeLamine Yamal Türkiye-İspanya maçında oynayacak mı, neden yok? - HaberlerLamine Yamal Türkiye-İspanya maçında oynayacak mı, neden yok?11 Kasım e-Devlet çöktü mü? TOKİ başvurularının başlamasıyla yoğunluk yaşanıyor - Haberler11 Kasım e-Devlet çöktü mü? TOKİ başvurularının başlamasıyla yoğunluk yaşanıyorMüge Anlı Samime itiraf etti mi? Son dakika gelişmeleri takip ediliyor - HaberlerMüge Anlı Samime itiraf etti mi? Son dakika gelişmeleri takip ediliyorKastamonu'da kaybolan Huriye Helvacı bulundu mu? Gerçekler Müge Anlı'da ortaya çıktı - HaberlerKastamonu'da kaybolan Huriye Helvacı bulundu mu? Gerçekler Müge Anlı'da ortaya çıktıUzak Şehir "Çek Tetiği" şarkısı kimin? Sosyal medyayı salladı - HaberlerUzak Şehir "Çek Tetiği" şarkısı kimin? Sosyal medyayı salladı
Sonraki Haber Yükleniyor...