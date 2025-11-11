Serhan Onat kimdir, kaç yaşında? Survivor 2026 kadrosuna dahil oldu

Acun Ilıcalı, Survivor 2026 Ünlüler–All Star kadrosuna yeni bir ismin dahil olduğunu açıkladı. Oyuncu kimliğiyle tanınan Serhan Onat, yarışmada mücadele edecek beşinci yarışmacı olarak açıklandı.

SERHAN ONAT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Serhan Onat, 27 Mayıs 1994 tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini memleketinde tamamladıktan sonra lise döneminde dans ve tiyatro eğitimine yöneldi. Sanata olan ilgisiyle İstanbul’a taşınan Onat, 2012 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nü kazandı.

Tiyatro sahnesinde başladığı kariyerini televizyon ve sinemaya taşıyan Onat, 2014 yılında “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde Şehzade Murad karakteriyle ilk kez ekrana çıktı. Ardından “Mayıs Kraliçesi”, “Bodrum Masalı” ve “Vuslat” gibi projelerde rol aldı. Oyunculuk dışında yelkenli tekne kaptanlığı yapan Onat, deniz tutkusuyla da tanınıyor.

SERHAN ONAT SURVİVOR’A MI KATILACAK?

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, Survivor 2026 Ünlüler-All Star kadrosuna katılan yeni ismin Serhan Onat olduğunu duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ilıcalı, “Sevgili Serhan Onat Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Serhan Onat, Survivor 2026 kadrosuna katılan beşinci yarışmacı olarak açıklandı.

SURVİVOR 2026 KADROSU

Survivor 2026 Ünlüler-All Star kadrosu yavaş yavaş netleşiyor. Acun Medya tarafından açıklanan listeye göre şu ana kadar Mert Nobre, Keremcem, Dilan Çıtak ve Bayhan’ın ardından Serhan Onat da yarışmada yer alacak.

Survivor 2026’nın yeni sezonu, Ocak ayında Dominik Cumhuriyeti’nde başlayacak. All Star formatında düzenlenecek yarışmada geçmiş sezonların başarılı isimleri ve yeni ünlüler takımı üyeleri yer alacak.