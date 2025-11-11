Uzak Şehir "Çek Tetiği" şarkısı kimin? Sosyal medyayı salladı

Büyük bir ilgiliyle takip edilen Uzak Şehir, izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Son zamanlarda sosyal medyada paylaşılan ve izleyicilerin diline dolanan "Çek Tetiği" şarkısı sosyal medyada viral oldu.

Dizinin başrol oyuncusu Ozan Akbaba'nın (Cihan Albora) güçlü yorumuyla dikkat çeken bu şarkısının kime ait olduğu ise en çok merak edilen konulardan biridir.

UZAK ŞEHİR "ÇEK TETİĞİ" ŞARKISI KİMİN?

Sosyal medyada kısa süre içinde viral olan "Çek Tetiği" şarkısı, Türk pop müziğinin sevilen ismi Sezan Aksu'dur. Uzak Şehir dizisinin başrol oyuncusu Ozan Akbaba tarafından bağlama eşliğinde yeniden yorumlanarak seslendirilmiştir. Ünlü oyuncuya bağlamada virtüöz Ahmet Koç eşlik etti.

“Kirpiğin ok gözün hançer yaralıyım ben, düz ovada vuruldum bahtı karalıyım ben” sözleriyle adeta Cihan-Alya aşkını anlatan eser sosyal meydada dinlenme rekoru kırdı.

ÇEK TETİĞİ ŞARKI SÖZLERİ

Saraylarda yattım, hamamlarda, hanlarda

Gün oldu çamura battım

Gün oldu ayıp örtbaslara

Gün oldu çamura battım

Gün oldu ayıp örtbaslara

Kirpiğin ok, gözün hançer, yaralıyım ben

Düz ovada vuruldum, bahtı karalıyım ben

Kirpiğin ok, gözün hançer, yaralıyım ben

Düz ovada vuruldum, bahtı karalıyım ben

Çek, çek, çek tetiği

Vur sineme, sineme

Bir dağın yamacına koy beni

Çek, çek, çek tetiği

Yar vurmuş, kurşun ne ki

Doğursun anam bir daha beni, beni, beni

Oy beni, beni, beni