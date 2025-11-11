Uzak Şehir "Çek Tetiği" şarkısı kimin? Sosyal medyayı salladı
Kanal D'nin reyting rekortmen dizisi Uzak Şehir'de Cihan Albora'yı oynayan Ozan Akbaba'nın seslendirdiği "Çek Tetiği" şarkısı, sosyal medyada gündem oldu. Peki, Uzak Şehir "Çek Tetiği" şarkısı kimin? İşte tüm ayrıntılar...
Büyük bir ilgiliyle takip edilen Uzak Şehir, izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Son zamanlarda sosyal medyada paylaşılan ve izleyicilerin diline dolanan "Çek Tetiği" şarkısı sosyal medyada viral oldu.
Dizinin başrol oyuncusu Ozan Akbaba'nın (Cihan Albora) güçlü yorumuyla dikkat çeken bu şarkısının kime ait olduğu ise en çok merak edilen konulardan biridir.
UZAK ŞEHİR "ÇEK TETİĞİ" ŞARKISI KİMİN?
Sosyal medyada kısa süre içinde viral olan "Çek Tetiği" şarkısı, Türk pop müziğinin sevilen ismi Sezan Aksu'dur. Uzak Şehir dizisinin başrol oyuncusu Ozan Akbaba tarafından bağlama eşliğinde yeniden yorumlanarak seslendirilmiştir. Ünlü oyuncuya bağlamada virtüöz Ahmet Koç eşlik etti.
“Kirpiğin ok gözün hançer yaralıyım ben, düz ovada vuruldum bahtı karalıyım ben” sözleriyle adeta Cihan-Alya aşkını anlatan eser sosyal meydada dinlenme rekoru kırdı.
ÇEK TETİĞİ ŞARKI SÖZLERİ
Saraylarda yattım, hamamlarda, hanlarda
Gün oldu çamura battım
Gün oldu ayıp örtbaslara
Gün oldu çamura battım
Gün oldu ayıp örtbaslara
Kirpiğin ok, gözün hançer, yaralıyım ben
Düz ovada vuruldum, bahtı karalıyım ben
Kirpiğin ok, gözün hançer, yaralıyım ben
Düz ovada vuruldum, bahtı karalıyım ben
Çek, çek, çek tetiği
Vur sineme, sineme
Bir dağın yamacına koy beni
Çek, çek, çek tetiği
Yar vurmuş, kurşun ne ki
Doğursun anam bir daha beni, beni, beni
Oy beni, beni, beni