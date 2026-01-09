Anadolu Ajansı
Kırşehir'de sıcak saatler! Yangın hızla yayıldı
Kırşehir’in Mucur ilçesinde müstakil bir evin garajında çıkan yangında traktör ve çok sayıda tarım aleti kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Kızıldağyeniyapan köyünde C.Y'ye ait müstakil evin atölye olarak kullanılan garajında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
YANGIN HIZLA YAYILDI
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, garajda bulunan traktör ve çeşitli tarım aletlerinin bulunduğu bölüme sıçradı.
MADDİ HASAR BÜYÜK
Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, traktör ve çeşitli tarım aletleri kullanılamaz hale geldi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR