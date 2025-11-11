Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Furkan Bölükbaşı olayı ne? Gözaltına alınma nedeni gündemde

Furkan Bölükbaşı olayı ne? Gözaltına alınma nedeni gündemde

Sosyal medya paylaşımı nedeniyle gündeme gelen Furkan Bölükbaşı hakkında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı “Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı” suçlamasıyla soruşturma başlattı. Gözaltı kararı sonrası detaylar merak konusu oldu.

Sosyal medyada paylaştığı ifadeler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Furkan Bölükbaşı gözaltına alındı.

FURKAN BÖLÜKBAŞI OLAYI NE?

Furkan Bölükbaşı, sosyal medya platformu X’te yaptığı bir paylaşımın ardından Cumhurbaşkanı’na yönelik “suikast ve fiili saldırı” suçlamasıyla gözaltına alındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın resen başlatıldığı ve şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiği bildirildi. Başsavcılık, “maddi gerçeğin açığa çıkarılması için işlemlerin titizlikle yürütüldüğünü” belirtti.

Furkan Bölükbaşı olayı ne? Gözaltına alınma nedeni gündemde - 1. Resim

FURKAN BÖLÜKBAŞI NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Bölükbaşı’nın, bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımına verdiği cevabın içeriği nedeniyle hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi. Söz konusu cevapta kullandığı ifadeler savcılık tarafından “Cumhurbaşkanına suikast veya fiili saldırı teşviki” olarak değerlendirildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, açıklamasında Türk Ceza Kanunu’nun 310. maddesine atıfta bulunarak, paylaşımın suç unsuru taşıdığına dair incelemenin sürdüğünü ifade etti. Gözaltına alınan Furkan Bölükbaşı’nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Furkan Bölükbaşı olayı ne? Gözaltına alınma nedeni gündemde - 2. Resim

FURKAN BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

30 Eylül 1988 doğumlu olan Furkan Bölükbaşı, aslen Trabzon kökenli, Çerkez asıllı bir aileden geliyor. Kırıkkale Fen Lisesi mezunu olan Bölükbaşı, İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nü bitirdi.

Akademik kariyerine Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı’nda devam eden Bölükbaşı, burada yüksek lisans ve doktora eğitimini sürdürdü. Sosyal medyada sık sık gündeme gelen paylaşımlarıyla tanınan Bölükbaşı’nın bilimsel araştırmalara da ilgisi olduğu biliniyor.

