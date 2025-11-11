Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Foça yine sulara gömüldü! Vatandaş isyan etti: Kimse el atmıyor

İzmir'in Foça ilçesinde etkili olan sağanak sonrası bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Derenin taştığı bölgede yaşayan vatandaşlara, yetkililere "Sahil kısmı komple su altında, mekanların içi komple su dolu ve kimse bize el atmıyor" şeklinde çağrı yaptı.

İzmir'in Foça ilçesi her yağmurda olduğu gibi yine felaketi yaşadı. Sabah saatlerinde başlayan ve şiddetini artıran yağış hayatı olumsuz etkiledi. 

Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Araçlar, yollarda biriken suda ilerlemekte zorluk çekti.

KENDİ İMKANLARIYLA TEMİZLİK YAPTILAR

İtfaiye ekipleri ev ve iş yerlerinde biriken suları tahliye etme çalışmalarına başladı.

Bazı vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla su basan ev ve iş yerlerini temizlemeye çalıştı.

TIKANAN DERE KABUSLARI OLDU

Fevzi Çakmak Mahallesi Ali Stair Caddesi'ndeki dere de yağış nedeniyle taştı.

Mahalle sakinlerinden Hanifi Canlı derenin taşmasıyla ev ve iş yerlerinin su altında kaldığını dile getirdi.

Derenin bir bölümünün tıkalı olduğunu anlatan Canlı, "Yetkililere sesleniyoruz, biri bu duruma el atsın. Sahil kısmı komple su altında, mekanların içi komple su dolu ve kimse bize el atmıyor. Yetkililere sesleniyoruz. Bize bir el uzatsınlar. Gerçekten maddi ve manevi olarak perişan bir haldeyiz. Kim yardımcı olmak istiyorsa çıksın gelsin, sahip çıksın" diye konuştu.

Geçtiğimiz ay Foça'daki sel felaketinde selde kaybolan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedeni üç gün sonra bulunmuştu. 

