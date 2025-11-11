Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Edirne’de gizemli ölüm: İş adamı Uğur Selvi’nin cesedini arkadaşları buldu

Edirne’de gizemli ölüm: İş adamı Uğur Selvi’nin cesedini arkadaşları buldu

- Güncelleme:
Edirne’de gizemli ölüm: İş adamı Uğur Selvi’nin cesedini arkadaşları buldu
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Edirne’nin Keşan ilçesinde, 44 yaşındaki Uğur Selvi hayatını kaybetti. Selvi’nin cansız bedenini arkadaşları iş adamını yaşadığı evinde buldu.

İddiaya göre; Aşağı Zaferiye Mahallesi Bademlik Sokak’taki evinde giden Uğur Selvi’den haber alamayan arkadaşları, müstakil evin bodrum katındaki pencereden içeri girdi.

HAREKETSİZ YATARKEN BULDULAR

Selvi’yi yatak odasında hareketsiz yatarken bulan arkadaşları, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

CENAZESİ ADLİ TIP’A GÖNDERİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uğur Selvi’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Selvi’nin cenazesi, nöbetçi savcı ve polisin incelemesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi morguna, buradan da kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Edirne’deki Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

