Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > 75 yaşındaki işçi 6 gündür enkaz altında! Arama çalışmaları tekrar başlayacak

75 yaşındaki işçi 6 gündür enkaz altında! Arama çalışmaları tekrar başlayacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
75 yaşındaki işçi 6 gündür enkaz altında! Arama çalışmaları tekrar başlayacak
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde taş ocağında meydana gelen göçükte Burak Kilci'nin cansız bedenine ulaşılmış, 75 yaşındaki Ahmet Şahin'e ise ulaşılamamıştı. 6 gündür enkaz altında olan Şahin için arama ve kurtarma çalışmaları yeniden başlatılacak.

5 Kasım'da Ordu'nun Fatsa ilçe merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki Sefaköy'de bulunan firmaya ait taş ocağında rutin çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen patlatmanın ardından saat 16.30 civarında yamaçtan büyük bir kütle kaydı. Bir kamyon ve bir iş makinesi sürücüleri ile birlikte göçük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede ekiplerin 20 iş makinesiyle başlattığı arama kurtarma çalışmaları sonucunda göçüğün ardından geçen 5 saatin sonunda iş makinesi operatörü Burak Kilci'nin (25) cansız bedenine ulaşılmıştı.

75 yaşındaki işçi 6 gündür enkaz altında! Arama çalışmaları tekrar başlayacak - 1. Resim

BÖLGEDE ZEMİN HAREKETLİLİĞİ DEVAM EDİYOR

Kilci'nin bulunmasının ardından aynı gün Ahmet Şahin (75) isimli şahsı bulmak için devam eden arama ve kurtarma çalışmaları gece saatlerine kadar sürerken, heyelan riski nedeniyle çalışmalara gece saatlerinde ara verilmişti.

75 yaşındaki işçi 6 gündür enkaz altında! Arama çalışmaları tekrar başlayacak - 2. Resim

OLAY GÜNÜNDEN 1 GÜN SONRA ÇALIŞMALARA ARA VERİLMİŞTİ

6 Kasım tarihi sabah saatlerinde yeniden başlayan arama ve kurtarma çalışmaları, iş makinelerinin yardımıyla devam etti. Yaklaşık 1 saat boyunca, iş makineleri ve arama kurtarma ekiplerinin katılımı ile yapılan çalışmaların ardından alandaki çalışmalara saat 09.45 itibarıyla kütle hareketliliğin sürmesi ve alanın riskli olması nedeniyle ara verilmişti.

ARAMA VE KURTARMA ÇALIŞMALARI YENİDEN BAŞLAYACAK

Ekiplerin sonraki aşamada bölgede yaptığı incelemelerde Ahmet Şahin'in kullandığı kamyon enkazının yerinin tespit edildiği ancak AFAD'dan gelecek olan özel ekip ile çalışmaların yeniden başlayacağı bildirildi. Çalışmaların kısa süre içerisinde yeniden başlaması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kastamonu'da kaybolan Huriye Helvacı bulundu mu? Gerçekler Müge Anlı'da ortaya çıktıMüge Anlı Samime itiraf etti mi? Son dakika gelişmeleri takip ediliyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Muş'ta iki kardeş silahlı saldırıya uğradı! Biri öldü, diğeri yaralı - 3. SayfaMuş'ta iki kardeş silahlı saldırıya uğradı! Biri öldü, diğeri yaralıAntalya'da denizden kadın cesedi çıktı! Ekipler kimliğini araştırıyor - 3. SayfaAntalya'da denizden kadın cesedi çıktı! Ekipler kimliğini araştırıyorAlanya’da otel odasında Rus kadın ölü bulundu - 3. SayfaAlanya’da otel odasında Rus kadın ölü bulunduKastamonu'da annesi Huriye Helvacı'yla aranan 5 yaşındaki Osman ölü bulundu! - 3. Sayfa5 yaşındaki kayıp Osman ölü bulunduElazığ seferber oldu! Otizmli Veysel'i ne gören var ne duyan - 3. SayfaElazığ seferber oldu! Otizmli Veysel'i ne gören var ne duyanİstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon! 12 şüpheli yakalandı - 3. Sayfaİstanbul'da DEAŞ'a operasyon! 12 şüpheli yakalandı
Sonraki Haber Yükleniyor...