Haberler > Gündem > Ordu’da taş ocağındaki göçükte ihmaller zinciri raporda ortaya çıktı!

Ordu’da taş ocağındaki göçükte ihmaller zinciri raporda ortaya çıktı!

- Güncelleme:
Ordu’da taş ocağındaki göçükte ihmaller zinciri raporda ortaya çıktı!
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ordu’da Fatsa-Çatalpınar kara yolundaki taş ocağında meydana gelen göçüğün ön incelemesi yayımlandı. Rapora göre, ocaktaki doğal zayıflıklar ve patlatma işlemleriyle oluşan çatlaklar yamaçları dengesiz hâle getirdi, çatlakların genişlemesiyle heyelan riski yükseldi. Ayrıca eski heyelan sahasına konumlanan ocaktaki yüksek riskin devam ettiği kaydedildi.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Ordu-Çamaş karayolu yakınında bulunan bir taş ocağında çalışma sırasında göçük meydana gelmiş, Burak Kilci (24) ve Ahmet Şahin göçük altında kalmıştı. İş makinesi operatörü Burak Kilci'nin cenazesi, yaklaşık 5 saat süren çalışmaların ardından göçük altından çıkartılmıştı. Çalışmalar Şahin'in cenazesinin çıkarılması için sürerken Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezi, göçükle ilgili ön inceleme raporunu yayımladı. 

KTÜ Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, olayın ardından AFAD Başkanlığınca KTÜ Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezinden teknik destek talep edildiği belirtildi.

burak
Burak Kilici'nin cenazesi

Talebin alınmasının ardından gerekli hazırlıkların tamamlanarak aynı gün bölgeye intikal edildiği bildirilen açıklamada, "Yapılan saha gözlemlerine göre göçük, öğle saatlerinde gerçekleştirilen bir patlatma işleminden birkaç saat sonra düzlemsel kayma türünde bir kütle hareketi sonucu meydana gelmiştir. Kayan malzeme, ocak tabanında bulunan bir iş makinesi ve bir kamyonun göçük altında kalmasına neden olmuştur" bilgisine yer verildi.

OCAKTAKİ TAŞ RİSKLİYMİŞ!

Sahada gerçekleştirilen incelemelerde ocakta işletilen kaya kütlesinin kırmızı renkli kireçtaşı ve marnlardan oluştuğuna işaret edilerek, bu kayaçlarda yer alan süreksizliklerin yamaç dışına eğimli olduğu ve bu durumun stabilite açısından önemli risk oluşturduğu anlatıldı.

Ordu’da taş ocağındaki göçükte ihmaller zinciri raporda ortaya çıktı! - 2. Resim

"ESKİ HEYELAN SAHASINDA"

Açıklamada, ocağın üst kotlarında önceden oluşmuş gerilme çatlaklarının mevcut olduğuna vurgu yapılarak, şu bilgiler paylaşıldı:

"Dolayısıyla bölgede daha önce kısmi bir hareketin yaşandığı ve mevcut göçüğün bu zayıf zemin yapısıyla ilişkili olabileceği, ayrıca ocağın güney-güneydoğu kesiminde eski bir heyelan sahasının bulunduğu belirlenmiştir.

Buna ek olarak, kaya kütlelerinde doğal olmayan ve patlatma etkisiyle oluşmuş düzensiz çatlakların stabiliteyi olumsuz etkilediği tespit edilmiştir. Bu çatlaklar, ocak içerisindeki ve üst kotlardaki yamaçların stabilitesi açısından ciddi risk oluşturmaktadır. 7 Kasım 2025 tarihi itibarıyla yapılan gözlemlerde, gerilme çatlaklarının genişlediği ve deformasyonun ilerlediği belirlenmiştir."

Ordu’da taş ocağındaki göçükte ihmaller zinciri raporda ortaya çıktı! - 3. Resim

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI RİSKLİ

Öte yandan, saha çalışmaları sırasında arama-kurtarma faaliyetlerinin sürdürülmesinin yüksek risk taşıdığının tespit edildiği, kütle hareketi riskinin ortadan kaldırılmasına yönelik projelerin gündeme alınmasının büyük önem taşıdığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Batı Çölü'nde enerji patlaması! 15 milyar küp gaz rezervi bulundu
