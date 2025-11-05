Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > Ordu Fatsa'da taş ocağı şantiyesinde göçük! Enkaz altında kalanlar var

Ordu Fatsa'da taş ocağı şantiyesinde göçük! Enkaz altında kalanlar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ordu Fatsa&#039;da taş ocağı şantiyesinde göçük! Enkaz altında kalanlar var
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ordu Fatsa'da faaliyet halinde olan taş ocağında göçük meydana geldi. Ocakta çalışma yağan iş makinesi ve kamyon kayan malzemelerin altında kaldı. Göçük altında kalan 2 kişi için çalışma başlatıldı.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Ordu-Çamaş karayolu yakınında bulunan bir taş ocağında çalışma sırasında göçük meydana geldi. Olay sırasında ocakta çalışma yapan iş makinesi ve kamyon, kayan malzemenin altında kaldı.

Ordu Fatsa'da taş ocağı şantiyesinde göçük! Enkaz altında kalanlar var - 1. Resim

2 KİŞİ KURTARILMAYI BEKLİYOR

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ordu Fatsa'da taş ocağı şantiyesinde göçük! Enkaz altında kalanlar var - 2. Resim

Ekiplerin, göçük altında kalan iki kişiye ulaşmak için çalışmalara başladığı öğrenildi.

Hamside rekor bolluk: Tezgahta 50 TL’den taze taze satılıyor
