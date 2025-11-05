Ordu Fatsa'da taş ocağı şantiyesinde göçük! Enkaz altında kalanlar var
Ordu Fatsa'da faaliyet halinde olan taş ocağında göçük meydana geldi. Ocakta çalışma yağan iş makinesi ve kamyon kayan malzemelerin altında kaldı. Göçük altında kalan 2 kişi için çalışma başlatıldı.
Ordu’nun Fatsa ilçesinde Ordu-Çamaş karayolu yakınında bulunan bir taş ocağında çalışma sırasında göçük meydana geldi. Olay sırasında ocakta çalışma yapan iş makinesi ve kamyon, kayan malzemenin altında kaldı.
2 KİŞİ KURTARILMAYI BEKLİYOR
İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin, göçük altında kalan iki kişiye ulaşmak için çalışmalara başladığı öğrenildi.
