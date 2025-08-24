Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fatsa'da korkunç anlar! Motosiklet yayaya çarptı, otomobile çarparak durdu

Fatsa’da korkunç anlar! Motosiklet yayaya çarptı, otomobile çarparak durdu

- Güncelleme:
Trafik Kazası, Fatsa, Ordu, Motosiklet, Haber
3. Sayfa Haberleri

Ordu'da yaya geçidinde meydana gelen trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Karadeniz Sahil Yolu’nda motosiklet sürücüsünün çarptığı kadın ve sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin bir otomobile çarparak durabildiği anlar saniye saniye kaydedildi.

Olay, Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana geldi.

B.Y. yönetimindeki 52 AFK 766 plakalı motosiklet, Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki yaya geçidinden kızı ile yolun karşısına geçmeye çalışan Kader Büyüktağ'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, aynı yönde seyir halindeki otomobile çarparak durabildi.

Fatsa’da korkunç anlar! Motosiklet yayaya çarptı, otomobile çarparak durdu - 1. Resim

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada Büyüktağ ile motosiklet sürücüsü yaralandı.

Yaralılar, bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

