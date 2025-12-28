Afrika Uluslar Kupası C Grubu ikinci haftasında Galatasaraylı golcü Victor Osimhen ve Beşiktaşlı futbolcu Wilfred Ndidi'nin gol attığı maçta Nijerya, Tunus'u 3-2 mağlup etti ve son 16 biletini aldı. Karşılaşmada iki asist ve bir golle oynayan Ademola Lookman, maça damgasını vuran isim oldu.

Afrika Uluslar Kupası C Grubu ikinci haftasında Nijerya ile Tunus kozlarını paylaştı.

Fez Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Nijerya, 3-2'lik skorla kazandı ve 2'de 2 yaptı.

OSIMHEN VE NDIDI GOLLERİNİ ATTI

Nijerya'ya galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Victor Osimhen, 50. dakikada Wilfred Ndidi ve 67. dakikada Ademola Lookman kaydetti. Tunus'un gollerini ise 74. dakikada Montassar Talbi ve 87. dakikada Ali Abdi attı.

LOOKMAN ŞOV YAPTI

Mücadelede ilk iki golün asistini yapan Ademola Lookman, güzel oyununu bir de golle süsleyerek maçın yıldızı oldu. Lookman'ın golünde asisti yapan isimse ilk golün sahibi Victor Osimhen oldu.

Galatasaraylı Victor Osimhen ile Beşiktaşlı Wilfred Ndidi, Nijerya formasıyla ilk 11'de başladıkları maçta 90 dakika forma giydi.

NİJERYA BİLETİ ALDI

Bu sonuçla iki maçını da kazanan Nijerya, puanını 6'ya çıkardı ve bir üst tura yükselmeyi garantiledi. Tunus ise üçüncü maçlar öncesinde 3 puan kaldı.

